Le nouveau Chromecast fuite à nouveau sur la toile

Au mois d’août, Google a enfin levé le voile sur le Pixel 4a, son nouveau smartphone milieu de gamme. Et désormais, on attend la présentation du Pixel 5, qui sera le nouveau modèle premium de la firme de Mountain View. Cette présentation se fera le 30 septembre. Et en plus du Pixel 5 et du Pixel 4a 5G, nous savons que Google présentera aussi une nouvelle enceinte connectée ainsi qu’un nouveau Chromecast.

Et en attendant cette présentation du 30 septembre, de nombreuses rumeurs circulent déjà au sujet des produits que Google va dévoiler. Par exemple, au mois de juin, nous avons relayé des rendus qui seraient ceux de la nouvelle clé HDMI de la firme. Le nom de code de ce produit serait « Sabrina ». Celui-ci utiliserait le système d’exploitation Android TV et serait doté d’une télécommande.

Ces informations sont aujourd’hui corroborées par une nouvelle « fuite ». Récemment, le site WinFuture (relayé par Engadget) a publié des rendus présumés de la nouvelle clé HDMI de Google. On peut y voir le design très simple de la clé, mais également la télécommande. Et d’après ces images, cette télécommande inclura des raccourcis pour ouvrir Google Assistant, YouTube et Netflix.

Si ce produit vous rappelle quelque chose, c’est parce que Xiaomi a aussi récemment lancé la clé Mi TV Stick, qui permet de transformer un écran en Smart TV sous Android TV. Normalement, le nouveau Chromecast de Google devrait avoir un fonctionnement très similaire à celui de cette clé. Sinon, on notera que d’après les rumeurs, le nom du nouveau produit serait « Google Chromecast with Google TV » (Google pourrait remplacer le nom « Android TV » par « Google TV »).

Des images du successeur de l’enceinte Google Home ont aussi fuité

En ce qui concerne sa nouvelle enceinte connectée, on notera que Google a déjà partagé une vidéo de ce nouveau produit avec la presse, mais sans donner de détails. Cependant, il y a fort à parier que cette nouvelle enceinte succèdera au Google Home, et que le prix devrait être à peu près le même.

En plus d’avoir partagé des rendus du nouveau Chromecast, le site WinFuture a aussi publié des rendus présumés de la nouvelle enceinte de Google. Cette fuite ne révèle pas grand-chose puisque le design a déjà été dévoilé par Google dans la vidéo qu’il a partagée avec la presse.

Bien qu’il ait un design différent, le successeur du Google Home sera couvert de tissu. Celui-ci aura des indicateurs LED et il y a aussi un bouton qui permettra probablement d’activer ou de désactiver l’écoute par Google Assistant. D’après les rumeurs, cette nouvelle enceinte s’appellerait Nest Audio (pour rappel, Google a décidé de remplacer sa marque Google Home par « Nest »). Il sera surtout intéressant de connaitre les améliorations que Google apportera sur ce produit en matière de qualité audio et de domotique.

Sinon, des rumeurs suggèrent aussi que Google pourrait prochainement lever le voile sur un nouveau thermostat Nest. Et celui-ci pourrait utiliser le Radar Soli du Pixel 4, qui permettrait de contrôler le produit sans toucher celui-ci. Ce radar pourrait aussi être utilisé comme un détecteur de présence et activer des fonctionnalités lorsque la présence de l’utilisateur est détectée.