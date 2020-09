Le radar du Pixel 4 pourrait débarquer sur le prochain thermostat Nest

Bien qu’il ne semble pas avoir séduit les foules, le Pixel 4 et le Pixel 4 XL (dont la version abordable est le Pixel 4a), présentés par Google en 2019, incluaient une innovation importante. En effet, ces deux smartphones sont les premiers appareils de Google à utiliser le radar du projet Soli.

Durant des années, la firme de Mountain View a développé un petit radar qui peut être installé sur les appareils électroniques afin qu’on puisse contrôler ces appareils sans toucher de boutons ni d’écrans tactiles. Comment cela fonctionne-t-il ? En substance, le radar détecte les mouvements de la main, et peut convertir ces mouvements en commandes pour l’appareil.

Sur le Pixel 4, par exemple, le radar Soli permet de contrôler la lecture de musique sans toucher l’écran du smartphone, ainsi que d’autres fonctionnalités de contrôle à distance. Mais si ce radar ne semble pas avoir convaincu le public sur un smartphone, Google tenterait maintenant d’utiliser cette technologie sur les thermostats Nest.

Un radar sur le prochain thermostat Nest ?

Visiblement, Google est en train de préparer le lancement d’un nouveau thermostat Nest. C’est en tout cas ce qu’indique le site The Verge, qui évoque des documents qui auraient été découverts sur le site de la FCC (l’entité qui régule les appareils électroniques aux États-Unis). Mais ce n’est pas tout, le média américain indique également qu’en plus du Wifi 802.Aan et du Bluetooth 5.0, ce nouvel appareil serait également équipé d’un transmetteur « radar » 60 Ghz qui rappelle celui qu’on trouve sur le Pixel 5 de Google.

Et si sur un smartphone qui est déjà doté d’un écran tactile XXL, le radar avait peut-être peu d’utilité, sur un petit thermostat, celui-ci pourrait être plus utile. Google pourrait utiliser le radar Soli afin de permettre un contrôle plus facile de son nouveau thermostat, mais aussi utiliser celui-ci comme un détecteur de présence. Mais bien entendu, il ne s’agit pour le moment que d’hypothèses qui sont à considérer avec prudence.

Google s’apprête-t-il à lancer une nouvelle série de produits domotiques ?

Chaque année, Google présente de nouveaux produits pour la maison connectée. Et il serait logique que cette année, la firme continue à étoffer son offre dans ce domaine. En plus d’un nouveau thermostat Nest, Google devrait également dévoiler une nouvelle enceinte connectée, qui sera probablement le successeur du Google Home, avant la fin de l’année. D’ailleurs, la firme a déjà partagé une vidéo de cet appareil, mais sans donner plus de détails.

Un autre produit est également évoqué régulièrement par les médias : le successeur du Cromecast. Google préparerait un nouveau dongle de streaming, dont le nom de code serait « Sabrina ». Il s’agirait d’une clé qui utilise Android TV et qui permettra donc de regarder du contenu en streaming sur un écran comme s’il s’agissait d’une Smart TV avec Android TV installé dessus.

Et contrairement aux précédentes clés HDMI de Google, le produit serait livré avec une télécommande qui inclut un bouton pour invoquer Google Assistant. Ce produit pourrait être assez similaire à la clé Mi TV Stick qui a récemment été dévoilée par Xiaomi.