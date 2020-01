Le nouveau Hummer 100% électrique est là, avec 1000 ch sous le capot !

Un Hummer électrique… de 1000 ch !

Depuis quelques mois déjà, on savait que le groupe General Motors prévoyait de mettre au point un Hummer d’un nouveau genre. Un Hummer loin de profiter d’une image très « eco-friendly« , affichant souvent 3 tonnes en masse, et une consommation dépassant les 30L/100 km… C’est pourquoi le groupe américain a investi massivement pour équiper ce véhicule emblématique… d’un moteur électrique !

Pour General Motors, le nouveau Hummer se veut l’ambassadeur d’une « révolution silencieuse« . A ce sujet, il ne s’agira plus d’une marque à part entière dans le catalogue de GM, mais un véhicule badgé GMC. Ce Hummer 100% électrique va être mis en avant durant le Super Bowl, la finale du championnat américain de football, avec un court spot TV qui sera vu par des millions de téléspectateurs.

Pour l’heure, GMC a d’ores et déjà publié une première image permettant de découvrir la face avant de ce nouveau Hummer. Un Hummer qui devrait conserver le look si atypique du véhicule, lequel sera paré d’une large bande lumineuse au niveau de la calandre, illuminant les lettres HUMMER, et rejoignant les deux optiques.

Un lancement prévu pour l’automne 2021

Sous le capot, le moteur électrique de ce Hummer nouvelle génération disposera d’une puissance totale de… 1000 ch ! De quoi permettre à cet énorme « truck » de réaliser le 0 à 100 km/h en seulement 3 secondes. Le tout, en silence, et sans la moindre émission de CO2 donc.

Outre le spot TV qui sera diffusé ce week-end, la marque américaine a d’ores et déjà confirmé que ce Hummer 100% électrique sera présenté pleinement le 20 mai prochain, et que les premières livraisons auront lieu dans le courant de l’automne 2021. Rappelons que le Hummer a tiré sa révérence en 2010, et qu’il aura donc fallu attendre une décennie pour voir le retour de ce géant mécanique.

A noter que Ford proposera lui aussi bientôt une version électrique de son très populaire F-150, sans oublier bien sûr le Cybertruck de Tesla.