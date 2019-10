Oubliez ses énormes SUV énergivores, Hummer veut devenir électrique

Tesla influence. Le marché de la voiture électrique ne se limite plus qu’à la simple citadine légère, telle que la Renault Zoé. Depuis l’arrivée de la marque d’Elon Musk, le succès commercial de la voiture électrique semble commencer à prendre, et les constructeurs plus traditionnels se lancent dans l’aventure. C’est aujourd’hui le cas de Hummer, une marque pourtant loin de prétendre posséder un passé à la conscience écologique.

C’est via un rapport publié par l’agence de presse Reuters que l’information nous a été transmise. Le groupe General Motors (GM), qui détenait Hummer jusqu’à la fin de la marque en 2010, pourrait faire renaître le blason… sous une gamme de SUV et pickups électrique. Un investissement aurait été réalisé, à hauteur de 3 milliards de dollars.

Le retour d’Hummer, avec un moteur électrique ?

Il ne faut pas spécialement être passionné d’automobile pour connaître cette marque iconique. De nombreux films ont placé ce SUV passe-partout sur la toile, et vous avez forcément déjà croisé le chemin de l’un de ces derniers sur la route, un jour. Il faut dire que le voiture est clairement atypique, avec ses dimensions astronomiques et son moteur énergivore. La gamme dépassait toujours les 3 tonnes en masse, et il fallait prévoir généralement une consommation dépassant les 30 litres au 100 kilomètres.

Cette histoire est terminée depuis 2010, et la fin de la firme, abandonnée par sa maison-mère GM alors que le groupe automobile nord-américain traversait de façon difficile la crise des subprimes.

Mais en 2021, le retour du constructeur est probable. GM aurait investi pas moins de 3 milliards de dollars dans le secteur des pickups et SUV, dotés de moteurs électrique. Une nouvelle insolite, qui profiterait au retour d’Hummer pour représenter cette nouvelle gamme, relatait « une source familière avec les plans de GM » partageait Reuters.

Pickup électrique, la course américaine est lancée !

L’investissement prévu à cet effet entre en réalité dans un plan beaucoup plus important, de 7,7 milliards de dollars, investit dans « les usines américaines de GM au cours des quatre prochaines années », peut-on lire dans la dépêche Reuters.

La volonté de General Motors nous rappelle que la concurrence devrait être rude sur ce nouveau marché. On pense forcément à Ford, qui commercialisera une version électrique de son F-150 très prochainement, mais également Tesla qui ne tardera pas non plus à proposer son propre modèle, une fois la Model Y dévoilée.