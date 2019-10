Le Pixel 4 deviendra un véritable assistant vocal qui reconnait votre voix

Les informations au sujet du nouveau Pixel 4 sont de plus en plus nombreuses et précises, alors que le smartphone de Google ne sera présenté que le 15 octobre prochain. Après les informations techniques, nous avons pu avoir droit à un premier aperçu des photos prises avec le smartphone et son double capteur photo.

Mais aujourd’hui, les informations se concentrent au sujet de l’assistant Google, qui sera encore plus performant que ce qu’il n’en était auparavant. Le Pixel 4 devrait servir de vitrine pour dévoiler les améliorations apportées sur l’application, et ainsi promouvoir notamment les assistants vocaux de Google tel que Google Home.

Une nouvelle façon d’utiliser Google Assistant sur le Pixel 4

La nouveauté qui vient d’être annoncée aujourd’hui concerne la façon dont on pourra désormais utiliser Google Assistant. A l’origine, il fallait communiquer « Ok Google » avant de poser une question, ou cliquer sur l’assistant vocal prenant la forme d’un petit microphone. Depuis, de nouveaux moyens sont apparus, tels que Active Edge disponible à partir du Pixel 2 de 2017, où il fallait presser les bords de l’appareil pour accéder à la fonctionnalité vocale. Plus récemment, Android 10 permettait un nouveau geste d’accès, où il suffit de faire un mouvement depuis l’un des bords inférieurs vers le haut.

Plein de techniques d’accès différentes, mais qui n’ont jamais pu permettre à Google de réaliser son rêve : celui de proposer l’accès à cette intelligence de la façon la plus naturelle et disponible possible. Le Pixel 4 introduira donc une énième façon d’accès, mais cette fois-ci bien plus naturelle.

Il suffira en effet de prendre son téléphone et placer son visage en face de l’écran, puis d’énoncer directement sa question. Si le temps de latence est trop important, le Pixel 4 ne se souciera guère de votre question par sécurité. De la même manière, Google utilisera la reconnaissance vocale pour permettre de déverrouiller l’assistant uniquement lorsqu’il s’agira d’une requête provenant du propriétaire du smartphone.

Le Pixel 4 devient un véritable assistant vocal

Ce nouveau moyen d’activation, plus naturel, donnera donc au smartphone la possibilité de répondre à une requête sans même que le smartphone ne soit déverrouillé. Cela participera au Pixel 4 de se montrer comme un véritable assistant vocal, faisant ainsi perdre de l’utilité aux assistants physiques tels que le Google Home.

Par ailleurs, cette nouvelle fonctionnalité viendra une nouvelle fois montrer que Google Assistant est perpétuellement activé en arrière-plan sur le smartphone, et que son micro ne se désactive pas. Il y a donc de grandes chances pour que l’utilisation de cette nouvelle façon d’appeler Google Assistant puisse être désactivée dans les paramètres. Pour l’heure, il semblerait que Google ne soit pas en mesure de proposer son système à la sortie du Pixel 4, le 15 octobre. Ce sera l’occasion de voir apparaître la nouveauté par le biais d’une mise à niveau.