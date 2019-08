Le programme de la conférence pré-Gamescom se dévoile ! Des annonces à venir !

Après l’E3 de Los Angeles en juin, le prochain rendez-vous dans l’industrie du jeu vidéo c’est la Gamescom à Cologne en Allemagne ! Rendez-vous les 20, 21, 22, 23 et 24 août prochains, mais aussi et surtout le lundi 19 août au soir pour la soirée d’ouverture avec une conférence qui promet d’apporter son lot de surprises !

Gamescom 2019 : Une cérémonie d’ouverture qui s’annonce intense ?

Ce sera donc Geoff Keighley, le célèbre fondateur des Video Games Awards (VGA) qui animera l’Opening Night Live de la gamescom 2019 de Cologne ! Au programme, une conférence qui promet de nous apporter son lot de surprises avec la présence de « Wolrd Premire » (avant-première mondiale) de pas moins de 15 éditeurs comme Sqaure Enix, Sony Interactive Entertainment (PlayStation), Sega, Google Stadia ou encore Electronic Arts !

SEGA : Un nouveau jeu inédit dévoilé !

SEGA à d’ores et déjà confirmé sa présence en précisant que la Sega Drive Mini sera disponible en test avec ses 42 jeux, mais qu’en plus de cela il sera possible de découvrir une démo de Catherine : Full Body ainsi que de Two Point Hospital. Mais ce n’est pas tout ! La firme arrivera à Cologne avec également un jeu mystère inconnu et non dévoilé à ce jour !

Konami arrive en force en Allemagne !

L’éditeur japonais compte bien faire parler de lui lors de la Gamescom ! Avec pas moins de six jeux sur le salon, il y’aura de quoi faire ! La grande star sera forcément eFootball PES 2020 (que nous avons déjà testé lors de l’E3, découvrez notre avis juste ici). Vous aurez également la possibilité de tester le nouveau jeu de cartes Yu-Gi-Oh, Destroy All Humans! – Remake, Biomutant, ou encore Deliver Us The Moon. Enfin, sachez que Contra Rogue Corps sera lui aussi disponible en essai en coopération ! Pour ce jeu, nous l’avons également testé lors de l’E3 et nos premiers retours sont disponibles ici.

THQ Nordic avec DarkSiders !

Du côté de THQ Nordic, il sera question de remake, de spin off, de RPG ! Puisque l’éditeur proposera sur son stand avec Biomutant, Desperados III, le spin-off Darksiders Genesis, Destroy All Humans! – Remake et Bob l’Éponge : Bataille pour Bikini Bottom : Réhydraté. Mais ce n’est pas tout ! THQ proposera sans doute quelques surprises puisque des jeux non annoncés seraient au programme !

Square Enix avec du lourd !

Du côté de Square Enix, l’objectif sera de faire parler de lui comme pour l’E3 ! Ainsi, nous apprenons que Final Fantasy VII Remake ainsi que Marvel’s Avengers seront tous les deux présents à la Gamescom… Et qu’ils seront jouables ! Ce n’est pas moins de 72 bornes PS4 qui seront installées pour Final Fantasy VII Remake (dont notre premier aperçu est disponible juste ici).

Pour Marvel’s Avengers, c’est la séquence avec Hulk, Iron Man et Captain América qui sera jouable pour tout le monde ! Enfin, l’éditeur japonais se rendra en Allemagne avec également Final Fantasy XIV, Trials of Mana et Life is Strange 2. Pour ce qui est de Marvel’s Avengers, nous avons eu la chance de le voir lors de l’E3 et notre aperçu est à voir juste ici !

Bethesda pour les 25 ans de Doom

Pour Bethesda, Fallout 76 et The Elder Scrolls Online seront présents sur le stand, mais le gros événement ce sera le fameux Doom Eternal qui est attendu pour novembre sur PS4, Xbox One, PC et Nintendo Switch ! En plus, il faut savoir que si vous testez Doom, vous participerez à la sauvegarde de notre planète ! Car oui, à chaque fois qu’un visiteur testera la démo, 0.666m2 de forêt sera planté.

Death Stranding et Hideo Kojima en guest

Enfin, la grosse annonce c’est la présence de Hideo Kojima lors de la conférence d’ouverture pour présenter une nouvelle démo de Death Stranding ! C’est sans doute le jeu le plus attendu de cette fin d’année, mais également le plus mystérieux, Kojima restant fidèle à lui-même. Pour le moment, nous ne savons pas ce qu’il se passera vraiment autour de Death Stransing, mais une annonce devrait être faite suite au tease de Geoff Keighley sur Twitter. En effet, au bout de huit secondes il est possible de voir Mads Mikkelsen, un personnage important du prochain jeu d’Hideo Kojima.

In just two weeks I'll be in Germany to host @gamescom Opening Night Live, which will stream around the world! First details tomorrow on the incredible lineup of premieres and announcements. pic.twitter.com/MusRP8R1Hp — Geoff Keighley (@geoffkeighley) August 5, 2019