Le Seigneur des Anneaux : des personnages bien connus pour la série Amazon ?

On attend toujours avec beaucoup d’impatience que la série Amazon sur le Seigneur des Anneaux fasse son apparition. Même si le nom ne serait finalement peut-être pas le plus adapté, cette nouvelle adaptation de l’oeuvre de Tolkien a de quoi faire rêver après les deux trilogies de Peter Jackson. Signe que le site de e-commerce de Jeff Bezos a une confiance folle dans la série, le renouvellement a déjà été acté. Mais, les informations restent plutôt limitées pour l’instant, notamment en raison de mesures de sécurité drastiques qui sont mises en place en ce but. Mais, sur un projet de cette ampleur, il est impossible de tout bloquer. On vient d’en avoir une éclatante démonstration.

Le tournage ,qui se déroule en Nouvelle-Zélande a été interrompu en raison de l’épidémie de Covid-19. Mais, l’activité a désormais pu reprendre et l’équipe est de retour devant la caméra de Juan Antonio Bayona.

Mais, ce n’est pas la seule information qui a filtré, selon le site TheOneRing.net. Tout d’abord, le casting et les équipes techniques ont été renforcées avec du personnel néo-zélandais. Il pourrait s’agir d’une concession au gouvernement local en échange des autorisations pour reprendre le tournage.

Mais et c’est sans doute là le plus important, les personnages de Galadriel, Sauron et Elrond devraient eux aussi être de l’aventure. Comment est-ce possible ? L’histoire de la série se déroule au Second Âge, soit 3000 ans avant les événements que l’on a pu voir à l’écran. Un saut temporel incroyable. Mais, on parle d’elfes, au cycle de vie presque immortel et d’un Maia (un esprit) corrompu dans le cas de Sauron.

Lord of the Rings SDCC update: JA Bayona is CURRENTLY filming in New Zealand, the biggest production in the world to resume filming post-COVID.

⚔️New NZ cast added

⚔️More NZ crew than any production ever

⚔️Galadriel, Elrond & Sauron confirmed

⚔️Cast has a tighter bond than ever

— TheOneRing.net (@theoneringnet) July 26, 2020