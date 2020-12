2020 semble avoir été une mauvaise année pour Samsung. La pandémie a lourdement affecté le marché des smartphones et le géant coréen fait partie des constructeurs les plus touchés. Au premier trimestre, celui-ci a vu ses expéditions baisser de 18,9 % selon IDC, puis de 28,9 % au second trimestre.

Mais en 2021, le constructeur est bien décidé à remonter la pente. Et récemment, le patron de sa division mobile, TM Roh, a évoqué les plans de la marque coréenne dans un billet de blog, confirmant par la même occasion certaines rumeurs.

Nous savons par exemple que les premiers appareils haut de gamme Samsung de 2021 devraient être dévoilés au mois de janvier. Nous savons aussi que le constructeur devrait proposer le stylet S Pen sur des modèles qui ne sont pas des Galaxy Note, et que le constructeur proposera bientôt des balises localisatrices d’objets assez similaires aux produits de l’entreprise Tile.

Sinon, en ce qui concerne les smartphones pliables, Samsung a l’intention de proposer de nouveaux modèles dont les prix seront plus abordables. « Fidèles à notre héritage de garder une longueur d’avance avec une technologie mobile d’avant-garde, nous élargirons notre portefeuille de produits pliables, de sorte que cette catégorie révolutionnaire est plus accessible à tous », a écrit TM Roh à ce sujet.

Une version moins chère du Galaxy Z Flip ?

Le patron de la division mobile de Samsung n’a pas évoqué de modèle en particulier. Mais d’après une nouvelle rumeur relayée par le site GSMArena, le smartphone pliable et « abordable » de Samsung pourrait bien être un smartphone pliable et à clapet comme le Galaxy Z Flip.

Le site évoque un modèle similaire au Galaxy Z Flip dont le numéro serait « SM-F720F ». A priori, il ne s’agirait pas d’un smartphone 5G, ce qui suggère qu’il devrait donc utiliser un processeur qui n’a pas été conçu pour les haut de gamme, mais pour les milieu de gamme. Et de ce fait, ce modèle « SM-F720F » pourrait donc être le smartphone pliable et (relativement) abordable de Samsung.

Pour rappel, lorsque Samsung a lancé le Galaxy Z Flip au début de l’année, celui-ci coûtait 1 500 euros. Et on s’attend à ce que le modèle abordable qui sera lancé en 2021 coûte moins cher. Mais peut-on espérer que ce modèle abordable ait un prix en dessous de la barre symbolique des 1 000 euros ?