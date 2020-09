Le successeur du Google Home et le nouveau Chromecast fuitent à nouveau

Si cela continue, Google n’aura plus grand-chose à révéler lors de son événement du 30 septembre. Durant celui-ci, la firme de Mountain View va officialiser le Pixel 5, le Pixel 4a 5G, une nouvelle enceinte connectée qui devrait succéder au Google Home, ainsi qu’un nouveau Chromecast.

Et en attendant cette date, les fuites à propos de ces produits s’enchaînent sur la toile. Alors que beaucoup d’informations non officielles sur le Pixel 5 et le Pixel 4a circulent déjà, la nouvelle enceinte de Google, ainsi que le nouveau Chromecast fuitent également.

Récemment, Roland Quandt, une source qui est régulièrement relayée par les médias, a indiqué que des informations sur la nouvelle enceinte ont fuité sur le site d’un e-commerçant. Cette fuite corrobore les rumeurs selon lesquelles cette nouvelle enceinte s’appellerait Nest Audio, et que le produit coûtera 100 dollars aux États-Unis.

and 99,99 USD price tag. — Roland Quandt (@rquandt) September 24, 2020

Pour rappel, Google a déjà partagé une vidéo de sa nouvelle enceinte, sans donner plus d’informations. Et récemment, le produit aurait aussi fuité dans un magasin Walmart. L’image ci-dessous nous donne une idée du packaging qu’aura ce nouveau produit.

Le nouveau Chromecast fuite aussi

En ce qui concerne sa nouvelle clé de streaming, Google a seulement indiqué qu’il présentera un nouveau Chromecast le 30 septembre. Cependant, de nombreuses informations sur ce produit, ainsi que des images, ont déjà fuité. Aussi, nous savons que ce nouveau Chromecast sera complètement différent de ses prédécesseurs puisqu’il aura un système d’exploitation et sera équipé d’une télécommande.

Et récemment, une vidéo montrant le packaging de ce nouveau Chromecast a également été publiée sur le site Reddit. La vidéo corrobore les précédentes informations sur le produit, notamment le nom, qui serait « Chromecast with Google TV ». Cette rumeur sous-entend aussi que Google a l’intention de remplacer le nom d’Android TV par Google TV.



D’après des rendus qui circulent sur la toile, la télécommande du nouveau Chromecast devrait avoir un bouton pour Google Assistant, un bouton pour YouTube et un bouton pour Netflix. Normalement, ce produit devrait être très semblable à la clé Mi TV Stick que Xiaomi a lancé cette année et qui permet de transformer un écran classique en Smart TV sous Android TV.

Mais bien évidemment, en attendant la présentation du 30 septembre, toutes ces informations sont encore à considérer avec prudence. D’ailleurs, il n’est pas à exclure que Google ait réservé quelques surprises, en plus de ces produits qui ont déjà largement fuité.

Par exemple, certains médias évoquent la possibilité que Google lance aussi un nouveau thermostat Nest. Et parmi les nouveautés de ce thermostat, il y aurait le radar Soli qui, comme sur le Pixel 4, permettra de contrôler l’appareil sans toucher celui-ci.

Sinon, on rappelle que cette année, Google a musclé ses écrans Nest Hub afin que ceux-ci aient plus de contenus de divertissement. Après avoir annoncé l’arrivée de Netflix sur ces écrans, Google vient d’annoncer l’arrivée de Disney+. Ces produits bénéficient également d’un petit catalogue de jeux.