Le vaisseau spatial chinois est revenu sur terre avec succès

Après presque trois jours de mise en orbite, le vaisseau spatial chinois est revenu sur terre et s’est posé à 13 h 49 heure locale (5 h 49 GMT) le 8 mai 2020. Cet atterrissage a été immortalisé avec une photo publiée par Quotidien du peuple, le journal officiel du Parti communiste chinois sur laquelle on distingue l’appareil qui est amorti avec 3 parachutes rouges et blancs.

The trial version of China's new-generation manned spaceship, which was launched by the Long March-5B in its maiden flight on Tuesday, has successfully made its re-entry to Earth and returned to its designated landing site at 1:49 pm Friday, China's Manned Space Agency announced. pic.twitter.com/Zw5SlUcgAi

— People's Daily, China (@PDChina) May 8, 2020