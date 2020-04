L’équipe d’Elizabeth Warren rend ses outils de campagne accessibles en open source

Le 4 mars dernier, après une série de résultats décevants, Elizabeth Warren a mis fin à sa campagne présidentielle. Sa candidature a toutefois soulevé un élan collectif à travers le pays et la sénatrice démocrate comptait une communauté de supporters très fournie. Son équipe avait aussi développé des outils en open source particulièrement bien aboutis.

Ces derniers ont justement annoncé cette semaine leur intention de rendre publiques les applications utilisées dans le cadre de sa campagne. Dans un post Medium, ils en ont dit plus sur leurs ambitions :

Dans notre travail, nous nous sommes fortement appuyés sur la technologie open source – et nous voulons contribuer à cette communauté en fournissant au public certains des projets les plus importants de la campagne d’Elizabeth Warren. Notre espoir est que d’autres candidats démocrates et des causes progressistes utiliseront ces idées et le code que nous avons développés pour mener des campagnes plus fortes et aider les démocrates à gagner.