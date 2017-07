Les 4 infos startup du 24 au 28 juillet

Altricks prends de la vitesse, Synthesio rachète la startup Social Karma, Cdiscount annonce l’inauguration de son incubateur en octobre et Grab, le concurrent de Uber, lève 2,5 milliards de dollars.

Alltricks prend de la vitesse

La startup Alltricks a été créée en 2008 par Gary Anssens ancien champion de VTT. Cette startup a développé un site e-commerce spécialisé dans le monde du vélo qui s’est rapidement imposé comme un poids lourd de la vente en ligne en France. La startup a enregistré un chiffre d’affaires de 50 millions d’euros en 2016.

Alltricks a annoncé avoir réalisé une levée de fonds de 7,3 millions d’euros. Ce tour de table lui permettra d’accélérer son développement à l’étranger notamment en Italie et en Allemagne. Sur un marché en pleine croissance et qui pèse 1,8 milliard d’euros, Alltricks vise un volume d’affaires de 150 millions d’euros d’ici 2021.

Synthesio rachète la startup Social Karma

Après avoir racheté la startup Bunkr en début d’année, Synthesio a fait l’acquisition de Karma, une startup belge spécialisée dans l’analyse de données sur les réseaux sociaux. Cet achat va permettre à la jeune pousse française de proposer de nouveaux services à ses clients, notamment en matière d’analyse d’audience.

Synthesio, fondée en 2006, est experte dans la veille sur les réseaux sociaux et compte parmi ses clients des marques prestigieuses comme Baccardi, Nissan ou L’Oréal. Cette opération fait écho à la stratégie de croissance externe mise en place par la startup destinée à prendre de vitesse ses concurrents tels que Linkfluence ou Salesforce.

Cdiscount annonce l’inauguration de son incubateur en octobre

Cdiscount a annoncé cette semaine, inaugurer The Warehouse, un espace de coworking dédié à l’innovation logistique, et un programme d’accompagnement pour startups. Situé à Bordeaux, The Warehouse est un entrepôt complètement réaménagé de 300 m2. Il accueillera en octobre des startups et les accompagnera sur des thématiques de logistique et de transport. Pour rappel, Cdiscount est une filiale du groupe Casino et compte plus de 16 millions de clients pour un volume d’affaires de 2,7 milliards d’euros.

💡 En octobre 2017, @Cdiscount inaugurera The Warehouse, un incubateur de startups unique en France ➞ https://t.co/IJ5yT1HYAl ! pic.twitter.com/IwUZLIsERq — Cdiscount (@Cdiscount) 24 juillet 2017

Grab, le concurrent de Uber, lève 2,5 milliards de dollars

Grab est une startup singapourienne spécialisée dans le transport par VTC. La startup est présente dans 6 pays et une trentaine de villes en Asie du sud-est. Elle s’impose comme un concurrent de taille pour Uber qui connaît une première partie d’année compliquée.

Grab a révélé lundi une levée de fonds de 2 milliards de dollars auprès du groupe chinois, Didi Chuxing, et du géant japonais, SoftBank Group. Cette opération va permettre à la startup d’accélérer son développement et de doubler sa valorisation, atteignant 6 milliards de dollars d’après nos confères de Techcrunch.