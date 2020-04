Les caractéristiques du OnePlus 8 fuitent à une semaine du lancement

À moins d’une semaine de la sortie de prochaine OnePlus 8 et OnePlus 8 Pro, le média WinFuture vient de révéler des informations importantes concernant ces prochains smartphones et notamment ce qui concerne la photo. Pour rappel, OnePlus a prévu de présenter sa nouvelle gamme de smartphone le 14 avril prochain via une conférence en ligne.

Comme vous le savez, aujourd’hui les compétences photos sont un des arguments de vente principaux pour les constructeurs de smartphones. Apple, Google, ou encore Huawei l’on parfaitement compris, et désormais le constructeur chinois OnePlus mise également sur ce facteur.

Cette semaine, le média allemand a tout d’abord révélé quelques caractéristiques techniques du OnePlus 8 Pro, ainsi que les trois déclinaisons de couleurs disponibles (bleu, noir et vert). La communauté OnePlus a également évoqué la potentielle existence d’une toute nouvelle finition Interstellar Glow.

On sait désormais que le OnePlus 8 Pro devrait faire 6,78 pouces et afficher une définition de 3168×1440 pixels. Les prochains OnePlus bénéficieront également d’une batterie de 4510 mAh.

Les informations les plus fiables concernent l’appareil photo. Selon WinFuture, le OnePlus 8 Pro devrait embarquer un capteur principal Sony IMX689 de 48 MP, ainsi qu’un objectif grand-angle de f/1,78. En plus du capteur principal IMX689, le smartphone devrait également proposer un IMX586 de 48 MP couplé à un ultra grand-angle. Pour finir, il serait fort probable que l’on puisse aussi profiter d’un téléobjectif de 16 MP.

Voici pour ce qui est du OnePlus 8 Pro, son petit frère le OnePlus 8 présente un module photo bien différent. Son capteur principal devrait être le Sony IMX586 de 48 MP, ainsi qu’un grand-angle de 16 MP.