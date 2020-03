OnePlus 8 : une (superbe) version Interstellar Glow à venir

Le OnePlus 8 aussi en version Interstellar Glow

Le groupe OnePlus officialisera le 14 avril prochain sa toute nouvelle gamme de smartphones OnePlus 8. A cette occasion, le constructeur chinois présentera divers terminaux, dont un smartphone toujours plus haut de gamme, doté d’un nouvel écran 120 Hz, sans oublier une compatibilité 5G. De nouveaux coloris seront également de la partie, comme le prouvent de nouveaux leaks.

Ainsi, les futurs acheteurs de OnePlus 8 vont pouvoir opter pour un smartphone en finition classique Onyx Black, mais on pourra aussi profiter d’une finition de type Glacial Green. Toutefois, on imagine que les regards de la communauté OnePlus seront tournés principalement vers la toute nouvelle finition Interstellar Glow.

Selon toute vraisemblance, on retrouvera ici une finition matte, avec une coque qui sera capable d’afficher des reflets violet, rouge et orange. Certains y verront d’ailleurs un petit côté « Instagram ». Rappelons que le nouveau OnePlus 8 disposera d’un écran AMOLED de 6,55″, doté d’une encoche dans le coin supérieur gauche, sans oublier une batterie de 4300 mAh (4500 mAh sur le modèle Pro) compatible avec une recharge rapide de 30 W.

A noter que pour la première fois, OnePlus pourrait également lancer un OnePlus 8 Lite, dont l’appellation définitive serait OnePlus Z. Ce dernier pourrait être lancé quelques mois après les nouveaux OnePlus 8 et OnePlus 8 Pro, et s’apparentera à un modèle « Lite« , à l’instar de ce que propose Google avec sa gamme de Pixel a.

Après Samsung et ses récents Galaxy S20, Huawei et son P40 ainsi que Xiaomi et sa nouvelle gamme de Mi 10, ce sera donc bientôt au tour de OnePlus de revenir sur le marché. Cette année, à l’instar de nombreux concurrents, le constructeur chinois veut mettre l’accent sur la 5G. Reste à savoir maintenant dans quelle mesure l’épidémie de coronavirus va impacter sur le lancement de cette nouvelle gamme OnePlus 8.