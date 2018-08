Les légendaires caravanes Airstream deviennent connectées

Les caravanes américaines de luxe Airstream font aussi le révolution digitale en devenant connectées. Au menu, une app qui permet de tout gérer en quelques clics.

Observer la façon dont certaines marques historiques, ayant pour certaines largement contribué à la diffusion du « rêve américain » dans l’inconscient collectif mondial, se transforment à l’ère du digital a quelque-chose de touchant, voire de fascinant.

Après Harley-Davidson et sa première moto connectée dès… 2005 (quelques jours après la création de Presse-citron, qui en fit un de ses premiers articles), puis sa moto électrique, après le virtual cockpit de la dernière Ford Mustang, cet autre monstre sacré, c’est au tour des mythiques caravanes américaines Airstream de faire leur révolution numérique.

Airstream ? Si ce n’est pas sur nos routes (des food-trucks la plupart du temps), vous en avez forcément vu au cinéma ou dans des séries, en version caravane ou mobile-home. La légendaire marque de maisons roulantes à carapace inox vient d’intégrer des commandes intelligentes à ses véhicules récréatifs Classic 2019, donnant aux utilisateurs la possibilité d’ajuster les lumières, les niveaux de température et l’auvent, de surveiller les niveaux de la batterie et du réservoir de propane et même de trouver leur véhicule récréatif s’ils s’en sont trop éloignés.

Camping paradis

Le pilotage de ces fonctionnalités se fait avec la nouvelle application Smart Control par laquelle le service à la clientèle d’Airstream, l’assistance routière et le manuel du propriétaire sont également accessibles. Selon Bob Wheeler, PDG d’Airstream, « La technologie numérique a amélioré presque tous les aspects de notre vie. Ça ne devrait pas rendre le camping meilleur aussi ? C’est ce que nous pensons. C’est pourquoi, conformément à notre engagement envers l’innovation, nous ouvrons la voie avec notre nouvelle technologie Smart Control et notre solution de connectivité, à commencer par nos caravanes Airstream Classic. »

D’autres fonctions peuvent être contrôlées ou surveillées par l’application, comme les ventilateurs, les réservoirs d’eau et les divers réservoirs de stockage. Il y a aussi une fonction WiFi boost et un modem 4G LTE pour vous permettre de rester connecté lorsque vous voyagez dans votre camping-car. Tous les Airstream Classics 2019 seront livrés avec une année de données LTE 4G illimitées.

« Quitter la civilisation en restant civilisé »

Alors bien sûr ce n’est pas une révolution en soi mais il n’en demeure pas mois que cela reste certainement un symbole de la capacité de marques à l’image plutôt rustique à s’adapter à la nouvelle donne, pour traverser les modes et les époques sans renier pour autant ce qui a fait leur légende. Cela étant, à 149,900 dollars prix de base, un peu de high-tech n’est pas vraiment un luxe…

Source (via Engadget)