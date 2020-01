Les photos et vidéos vont s’améliorer sur les OnePlus

Cette semaine à New York, OnePlus a tenu une nouvelle conférence, censée présenter les nouveautés provenant des remarques de ses clients. L’édition 2020 du « Open Ears Forum » va se spécifier à la partie photo et vidéo, essentielle sur le marché des smartphones. La marque a cerné plusieurs points d’amélioration, et vient de lister les prochaines mises à jour logiciel et produit qui arriveront dans un avenir proche.

Des nouveautés photo et vidéo

OnePlus fait partie de ces marques à proposer des très bons objectifs photo, mais le segment du haut de gamme dans les smartphones est ultra-compétitif. Les prochaines nouveautés qui seront apportées sur les capteurs des OnePlus se calquent en grande partie sur des fonctionnalités apparues chez Apple, depuis la sortie de ses iPhone 11 et iPhone 11 Pro.

La première des priorités de la marque serait de rendre plus cohérent le traitement d’image des différents capteurs (principal, ultra grand-angle et zoom), au niveau de la colorimétrie et de la balance des blancs. Il est vrai que lors de nos tests, nous avons pu trouver la qualité en deçà de certains concurrents tels que Google, Apple et Samsung. En basculant d’un capteur à l’autre, le rendu peut être légèrement différent.

OnePlus va aussi introduire une plus grande coordination entre les capteurs, afin de proposer aux clients de basculer du mode ultra grand-angle au mode normal ou zoom, sans arrêter d’enregistrer. On a notamment vu apparaître cette fonctionnalité sur les derniers iPhone, et il faut dire que cela apporte tout l’intérêt de posséder plusieurs capteurs sur un smartphone, en tout cas pour la partie vidéo.

De la même manière, OnePlus souhaite que l’on puisse enregistrer des vidéos en actionnant deux capteurs en simultané. Lors de son forum américain, la marque a spécifié que ce mode multicaméra sera disponible en activant simultanément le capteur principal et le capteur ultra grand-angle, ou encore l’un des capteurs arrière en plus de la caméra frontale.

Davantage de 4K

Comme le précise le site GSM Arena, certaines de ces nouveautés pourront être envisagées par simple mise à jour des smartphones actuels. Il s’agit en effet d’améliorations de la partie logiciel, qui peuvent être effectuées à distance. Mais d’autres nouveautés passeront par la case produit et technologie. C’est ainsi que OnePlus souhaiterait déployer l’enregistrement 4K sur davantage de situations.

En substance, la liste de ces améliorations 4K se concrétise par l’augmentation du temps de capture de vidéo en 4K, une plus grande stabilisation ainsi que la démocratisation de ce niveau de résolution à l’ensemble des capteurs présents sur les smartphones.

Ces nouveautés pourraient être prévues pour cette année 2020, alors que OnePlus lancera sa gamme de OnePlus 8. Les remplaçants des OnePlus 7 auront également l’honneur d’introduire une nouvelle version moins chère, qui portera le nom de OnePlus 8 Lite. Il possédera trois caméras, et pourrait devenir un concurrent du prochain iPhone 9 d’Apple, le digne héritier de l’iPhone SE.