Les rumeurs autour de la Xbox Series V sont-elles crédibles ?

Vous connaissez l’expression qui dit : « Jamais deux sans trois ? ». Et si Microsoft était sur le point de réaliser cela avec ses consoles next-gen ? Après la Xbox Series X, la Xbox Series S, pourrions-nous voir arriver très prochainement une Xbox Series V ? C’est la dernière rumeur assez folle qui commence à prendre de l’ampleur sur la toile, et une première photo pourrait même confirmer tout cela.

Mais est-ce vraiment crédible et surtout possible ? Pourquoi alors Microsoft n’a pas dévoilé la console en même temps que la Series S ? Retour sur l’ensemble des dernières rumeurs et des derniers faits.

Nous rappelons que l’objectif de ce dossier est de revenir dans un premier temps sur l’ensemble de cette affaire, de son point de départ à ce jour. L’idée n’est pas de confirmer ou non l’existence de la console. Dans un second temps, nous allons faire le lien avec les dernières semaines et les derniers leaks de Microsoft pour déduire si ces rumeurs sont crédibles ou non.

Une autre « Xbox Series », l’entre-deux de Microsoft ?

C’est donc quelques heures à peine après le reveal de la Xbox Series S, qu’une rumeur assez folle commence à se répandre sur le Net et notamment sur Twitter. Microsoft ne préparerait pas deux, mais bien trois consoles de nouvelle-génération. La Xbox Series X avec son nom de code « Anaconda ». La Xbox Series S avec son nom de code « Lockhart ». Et enfin, une troisième « Series », dont le nom est encore inconnu qui répondrait au nom de code « Edinburgh ».

Cette rumeur arrive dès le 8 septembre dernier par l’intermédiaire de Jez Corden, à savoir le rédacteur « Tech » spécialisé notamment dans le hardware Windows et Xbox. Et il se trouve que Jez rédacteur sur le site Windows Central, les mêmes qui ont fait leaké avant tout le monde le nom, la date de sortie et le prix de la Xbox Series S et de la Xbox Series X dans la nuit du 7 au 8 septembre dernier. Tout de suite, cela apporte beaucoup plus de crédit.

Quelques heures plus tard, c’est Tom Warren, encore lui, le journaliste de The Verge qui était impliqué dans la majeure partie des leaks autour de la Xbox Series S de cet été et qui a approuvé de nombreux autres leaks de confrères journalistes. Ce dernier posait un tweet assez énigmatique le soir du 8 septembre. Ce dernier indiquait qu’il avait peur d’aller se coucher, de peur de rater le rachat de Tik Tok par Microsoft ou le reveal de leur troisième console.

Bien entendu, le tweet est tourné de manière très « second degré » et il est assez difficile de voir si Tom Warren troll les personnes qui parlent de cette troisième console. Ou si c’est une manière assez dissimulée de faire passer le message et valider son existence.

J'ai peur de m'endormir ce soir, juste au cas où Microsoft achèterait TikTok ou annoncerait une autre console Xbox au milieu de la nuit 😯

Dans la nuit du 8 au 9 septembre, plusieurs rumeurs commencent à valider l’existence d’une nouvelle console. Selon les rumeurs, il s’agirait d’une console « intermédiaire », qui disposerait des mêmes caractéristiques techniques que la Xbox Series X, mais sans lecteur de disque. Une « Xbox Series X All Digital ». La console serait ainsi proposée 100$ moins cher que la Series X ce qui lui permettrait de se caler parfaitement entre les deux consoles de Microsoft.

Pour ceux qui n’ont pas entendu parler des rumeurs.

Plusieurs « sources » annoncent qu’en plus de la #XboxSeriesX (Anaconda), de la #XboxSeriesS (Lockhart), une troisième « Xbox Series » (Edinburgh) serait en préparation. En gros, il s’agirait d’une Series X All Digital. Perso, 👇 https://t.co/QocSe8dbaR pic.twitter.com/ikkT8Hne0W — Chris’ (Liberty93) (@Chris_Liberty93) September 8, 2020

Le lendemain, après avoir confirmé les rumeurs et le prix de la Xbox Series S ainsi que sa date de sortie, Microsoft confirme les leaks de Windows Central autour de la Xbox Series X. La console est donc elle aussi prévue pour le 10 novembre au prix de 499$.

Cette fois, c’est bien officiel ! La #XboxSeriesX arrivera le 10 novembre 2020 au prix de 499,99€. Lancement des précommandes le 22 septembre. Toutes les informations sont à découvrir juste ici ! https://t.co/CUHRNvv7rP — Presse-citron (@pressecitron) September 9, 2020

Microsoft va également confirmer que le Xbox All Access arrive dans 12 pays, dont la France. Pour ceux qui ont raté l’information, il s’agit d’un programme très intéressant permettant de financer l’achat de sa nouvelle console sur 24 mois avec une multitude d’avantages (Game Pass Ultimate, EA Play, Xbox Live…). Plus de détail dans notre article dédié juste ici.

Le lendemain, à savoir le 10 septembre 2020, certains sites spécialisés dans le jeu vidéo et certains gros influenceurs dévoilent en avant-première les prototypes des deux prochaines consoles de Microsoft. On assiste alors à une multitude d’unboxing de consoles vides, qui ne fonctionnent pas, mais qui représentent un prototype des futures machines en taille réelle.

C’est notamment le cas de la chaîne Unbox Therapy qui nous dévoile donc les deux prototypes. Et certains petits malins ont remarqué sur le carton d’emballage les prototypes des la Xbox Series X et de la Xbox Series S portaient un nom de code différent de celui des versions « définitives ».

On peut ainsi voir que :

Le prototype de la Xbox Series X porte le nom de code : Toledo.

-> Toledo est une ville américaine dans l’état de l’Ohio.

Le prototype de la Xbox Series S porte le nom de code : Stockton

-> Stockton est une ville américaine dans l'état de la Californie

-> Stockton est une ville américaine dans l’état de la Californie

Cela nous renvoie donc au nom de code « Edinburgh », qui serait donc un des noms de codes de la « nouvelle Xbox Series ». Si beaucoup ont tout de suite fait le rapprochement avec Édimbourg, la capitale de l’Écosse, il pourrait en réalité s’agir de la ville d’Edinburgh. Une ville américaine dans l’état de l’Indiana.

Ainsi, Toledo, Stockton et Edinburgh seraient trois noms de codes, pour les prototypes des trois consoles next-gen de Microsoft.

Enfin, ce matin, c’est par l’intermédiaire du compte Twitter Idle Sloth, un jeu irlandais vivant au Canada qui annonce sur son profil être insider (et qui est notamment suivi par Ina Gelbert, directrice de Xbox France), que nous découvrons la fameuse Xbox Series V.

Alors bien entendu, comme toutes les photos de mauvaise qualité, c’est à prendre avec de très grosses pincettes. Cependant, cela rajoute encore une fois un élément supplémentaire à cette rumeur d’une troisième console. D’autant plus que de nouvelles rumeurs sont arrivées dans la journée.

La Xbox Series V, la console intermédiaire

Il s’agirait donc de la Xbox Series V. Bien entendu, on le rappelle, il n’y a rien d’officiel et ce dossier a pour but de retracer toute l’histoire de cette incroyable rumeur avant de faire un bilan et de voir la crédibilité (ou non) de ces rumeurs.

Au cours de cette journée, de nouvelles rumeurs sont arrivées d’un peu partout sur la toile. Célèbres forums habitués aux leaks, compte twitter de la part « d’insiders » et bien d’autres. La troisième console de Microsoft serait donc la Xbox Series V, et cette dernière serait bien proposée au prix de 399,99$ pour s’aligner parfaitement entre la Xbox Series X et la Xbox Series S.

Mais il ne s’agirait pas d’une « Xbox Series X All Digital » comme les rumeurs le laissaient entendre. Il s’agirait en réalité d’une vraie console entre-deux. La Xbox Series V serait ainsi plus fine que la Xbox Series X, sans lecteur Blu-Ray, mais aussi moins puissante. Cependant, la console serait plus puissante que la Xbox Series S. Ce qui justifie l’écart de 100$ entre les trois machines.

Ainsi, avec la Xbox Series V, Microsoft proposerait vraiment trois consoles différentes à des prix différents et proposant un système de financement Xbox All Access là encore à des prix différents.

La Xbox Series X serait la console la plus puissante de Microsoft et du marché.

-> Prix de 499,99$

-> Xbox All Access à 35$ par mois.

.

La Xbox Series V serait la console intermédiaire, All Digital, et moins puissante que la Series X, tout en étant plus puissante que la Series S.

-> Prix de 399,99$

-> Xbox All Access à 30$ par mois.

.

La Xbox Series S serait donc la dernière console next-gen de Microsoft. Une console All Digital « mid-gen », moins puissante que la Xbox Series X et que la Xbox Series V et ne permettant pas la 4K.

-> Prix 299,99$

-> Xbox All Access à 25$ par mois.

Et selon les rumeurs, si Microsoft n’a toujours pas dévoilé la machine, c’est tout simplement pour frapper un grand coup après l’annonce du prix et de la date de sortie de la PlayStation 5 ainsi que de la PS5 Digital Edition. Cela ferait donc partie des « énormes annonces » que les différents « hauts dirigeants » de Microsoft parlent depuis plusieurs semaines.

La Series V, une console qui existe vraiment ?

Après tout cela, difficile d’avoir un avis clair sur la situation. Suite à son annonce officielle, la next-gen de Microsoft sera lancée dans moins de deux mois. Ainsi, il est difficile d’imaginer une troisième console être annoncée dans les prochaines semaines (surtout que les précommandes vont commencer le 22 septembre. Il faudra donc annoncer la troisième console avant).

D’un autre côté, sans les leaks de Windows Central, Microsoft n’aurait sans doute pas dévoilé toutes les informations autour de la Xbox Series X et de la Xbox Series S cette semaine. Ce qui nous laisse penser que Microsoft aurait pu dévoiler la Series V plus tard, en même temps que la Series S. Cela donnerait ainsi :

Consoles Xbox Series X Xbox Series V Xbox Series S Prix de Lancement 499,99€ 399,99€ 299,99€ Xbox All Access 35$ par mois 30$ par mois 25$ par mois

Il y a tellement eu de leaks et de rumeurs qui se sont avérées vraies autour de la next-gen de Microsoft, que cela est tout à fait possible. Pour rappel, les premières rumeurs autour d’une Xbox Series S sans lecteur et moins puissante que la Series X avaient été assez mal reçues et pas réellement prises au sérieux. Et pourtant.

La seule ombre au tableau, concerne les leaks du mois d’août justement autour de la Xbox Series S. Deux leaks complètement fous ne laissaient plus aucun doute sur l’existence de la console de Microsoft. En effet, sur le packaging officiel d’une manette next-gen, il était possible de lire que la manette était compatible pour les Xbox Series X/S. Idem quelques semaines plus tard avec un papier promotionnel du Xbox Game Pass qui faisait encore une fois mention de la Xbox Series S. Cependant, aucune trace de la Xbox Series V sur le packaging de la manette ainsi que sur le fascicule du Game Pass. De plus, il serait assez étrange de voir la communication de Microsoft autour de la rétrocompatibilité et proposer finalement trois consoles next-gen dont seulement une avec un lecteur de disque.

Alors, est-ce que l’idée d’une troisième console aurait germé dans la tête de Microsoft que très récemment, comme cet été, après l’annonce de la PS5 Digital Edition ? Ou bien, est-ce tout simplement un pur fake qui ne sera jamais confirmé… La réponse appartient au futur et comptez sur nous pour suivre l’affaire de très près !