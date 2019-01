Les trottinettes électriques, un bonus pour l’environnement ?

Les statistiques surprenantes de Portland

Dans un premier temps, beaucoup de villes ont connu la même double réaction. Les habitants curieux face à l’arrivée des trottinettes électriques qui les essaient. Mais très vite, l’inquiétude et l’agacement montent, face à la prolifération des engins à l’arrêt ou même circulant trop vite sur les trottoirs. Résultat ? Des villes comme Paris ont commencé à prendre des mesures.

L’étude qui vient d’être dévoilée par la ville de Portland incite toutefois à penser que les choses pourraient changer. Ils ont mis en place une étude en place sur les quatre derniers mois. Ce sont pas moins de 700.369 transports en scooter qui ont été faits durant l’essai, couvrant une distance de près de 130.000 kilomètres. 34% des habitants de la ville et 48% des touristes ont utilisé des trottinettes électriques à la place de leur voiture personnelle ou d’un service de location de voitures.

Une bonne nouvelle pour les entreprises de trottinettes électriques ?

Concrètement, cela devrait être une bonne nouvelle pour les entreprises de trottinettes électriques. Cela leur permet de montrer que les véhicules peuvent constituer une véritable alternative dans les modes de déplacement urbain.

L’étude a aussi permis de mettre en valeur certaines zones de la ville qui avaient besoin d’un déploiement plus important de trottinettes électriques.

A Portland, on pense aussi désormais adapter les pistes cyclables. Déjà importantes dans la ville, elles devraient désormais se voir dotées d’un espace pensé pour les trottinettes électriques.

Une seconde étude va désormais être mise en place dans l’année pour continuer à collecter des données et tester des méthodes innovantes de transport, surtout dans les zones en difficulté. Une partie éducative, sur la méthode et les comportements autorisés/interdits sur les trottinettes électriques sont aussi au programme. Lime, Skip et Bird qui ont déjà participé au premier test, devraient encore être là.

