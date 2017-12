LG V30 Signature Edition : le smartphone à 1 550 euros

LG lance une version Signature Edition de son smartphone V30, limitée à 300 exemplaires, et qui fait exploser la facture à 1 550 euros !

Le LG V30 aussi en Signature Edition

Officialisé il y a quelques semaines, le LG V30 est le dernier flagship du constructeur coréen. Alors que ce dernier est proposé en boutiques au tarif de 899 euros, LG décide d’officialiser une nouvelle édition limitée de son smartphone, baptisée Signature Edition. Une version limitée à seulement 300 exemplaires, et qui ne sera disponible que sur son marché natal, en Corée du Sud.

Concrètement, il s’agit de retrouver un LG V30 « classique », avec toujours ce très large écran OLED bord à bord 6″ au format 18:9 (2880 x 1140 pixels), sans oublier le double capteur photo au dos et un processeur Qualcomm SnapDragon 835, épaulé ici par 6 Go de RAM (contre 4 Go pour le modèle classique). Côté stockage, on profite ici de 256 Go d’espace, et l’ensemble est animé par Android 8.0.

Ce LG V30 Signature Edition se distingue évidemment par sa conception, puisque c’est de la céramique de zirconium qui est utilisée au dos du smartphone. LG propose également aux acheteurs de graver le message de leur choix au dos du terminal. LG livrera également ce V30 Signature Edition avec une paire d’écouteurs signés Bang & Olufsen, et promet un service après-vente amélioré pour les détenteurs du smartphone.

Comme stipulé plus haut, ce LG V30 Signature Edition est prévu uniquement sur le marché coréen, et limité à 300 exemplaires. Côté tarifs, il sera affiché à 2 millions de wons, soit l’équivalent de 1 550 euros.