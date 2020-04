Lime va proposer des trajets gratuits pour les personnels soignants

La pandémie de coronavirus contraint des millions de personnes à rester chez elles. Mais de nombreuses autres sont toujours forcées de se déplacer pour aller travailler dans des métiers essentiels. Dans les grandes métropoles, cela n’est pas toujours évident car les services de transports publics sont parfois perturbés et leurs services sont réduits.

Lime veut tenter d’aider ces dernières en lançant une nouvelle opération dans plusieurs grandes villes du monde. Baptisé « Lime Aid », ce dispositif prévoit la réactivation partielle de la flotte de trottinettes électriques de la startup. L’entreprise entend offrir des trajets gratuits de trente minutes au personnel soignant et aux agents des forces de l’ordre. Pour l’heure, nous n’en sommes encore qu’au stade de projet et aucune date de remise en service n’a été donnée.

Le dispositif pourrait être prochainement lancé à Paris

« Lime est fier de s’associer aux villes pour fournir des trottinettes comme une option de transport essentielle afin de transporter de manière fiable les travailleurs en première ligne et les résidents là où ils doivent se rendre », précise David Spielfogel, un des cadres dirigeants de l’entreprise.

Parmi les villes sélectionnées dans cette opération, on retrouve plusieurs cités américaines comme Dallas, Baltimore, Washington et Salt Lake City. En Europe, Paris, Cologne et Rimini devraient être de la partie. La compagnie est train de discuter avec les municipalités afin de déterminer les meilleurs emplacements possibles de déploiement.

Lime adresse par ailleurs des conseils de respect de la distanciation sociale et des gestes barrières à ses clients via l’application.

Depuis le début de la pandémie, la startup est fortement impactée. Les mesures de confinement ont fait chuter ses revenus et sa valorisation a fortement diminué. L’entreprise chercherait donc à lever des fonds à hauteur de 400 millions de dollars pour arriver à tenir le coup durant cette mauvaise passe.