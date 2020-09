La Lucid Air vient marquer un grand jour pour la voiture électrique

Lucid Motors vient de lever le voile sur son tout premier modèle de série, la « Lucid Air », une berline électrique qui fait le premier pas de la marque dans l’industrie automobile électrique. Trois ans après son concept, la voiture promet beaucoup. Sa commercialisation débutera au deuxième trimestre 2021. Pour le moment, la marque n’est pas encore cotée en bourse. Mais Lucid Air a les épaules pour se présenter comme l’un de ces nouveaux acteurs de la mobilité. Un parcours que beaucoup d’autres ont abandonné malgré leur battage médiatique et leurs levées de fonds.

Lucid Air concrétise sa voiture électrique

Voici donc les lignes de la première voiture électrique de Lucid Motors. En 2017, la startup californienne née en 2007 en dévoilait un premier concept qui n’était finalement pas si loin de ce à quoi la version de série ressemble. Dans l’habitacle, les nouveautés sont présentes. La berline embarque un grand écran placé sur la planche de bord et derrière le volant quand un autre écran placé plus bas sur la console centrale vient se ranger dans une trappe lorsqu’il n’est pas utilisé. À l’inverse de Tesla, l’intérieur de cette Lucid Air est plus classique, mais aussi plus cossu.

Tueuse de Tesla Model S? En tout cas, plus mature en vue de ses premières images. Mais sur la technique de la partie aussi, les arguments sont coriaces. Lucid Air promet une berline avec une autonomie pouvant atteindre les 832 kilomètres d’autonomie. La gamme disposera quatre déclinaisons, et les trois modèles les plus haut de gamme posséderont les autonomies suivantes:

Lucid Air Touring: 653 km d’autonomie

Lucid Air Grand Touring: 832 km d’autonomie

Lucid Air Dream Edition: 809 km d’autonomie

Comme chez Tesla, Lucid Motors souhaite faire de ses berlines des modèles aux accélérations dignes de supercars. Ainsi, la version Dream Edition propulse la voiture à 100 km / h en seulement 2,5 secondes quand la version Grand Touring l’abat en 3 secondes.

Une grande autonomie et une recharge ultra-rapide

Comme pour les meilleurs smartphones, Lucid Motors promeut sa voiture en annonçant une recharge rapide. Son pack de batterie de 113 kWh pourra récupérer 480 kilomètres d’autonomie en seulement 20 minutes grâce au parc de chargeurs américains «DC Fast» d’Electrify America. Ces derniers offrent une capacité de charge rapide de 350 kilowatts, un échelon actuel de 150 kW des réseaux Tesla en Europe, déjà satisfaisant pour ne pas passer des heures à attendre.

À l’heure de sa présentation, les équipes de Lucid Motors en ont profité pour dévoiler les prix de ses différents modèles. Ces derniers sont compris dans une fourchette entre 80 000 et 169 000 $. La première version concurrence directement la Model S, mais nous n’avons pas encore d’informations sur ses caractéristiques (ils devraient se rapprocher de l’autonomie d’une Tesla Model S Grande Autonomie).

Rassureur les investisseurs

Lucid Motors n’est pas encore cotée en bourse. La firme fait partie de ces acteurs que certains attendent avec impatience en vue de la forme de Tesla sur le Nasdaq. Mais pour le moment, la startup semble encore vouloir compter sur les fonds d’investissement, qui répondent à l’appel. En avril 2019, le Fonds d’investissement public d’Arabie saoudite lui avait permis de lever un milliard de dollars .

La commercialisation de la Lucid Air marquera-t-elle l’arrivée de Lucid Motors en bourse? Il est fort probable. En attendant, la marque veut continuer à rassurer. Elle prépare d’ailleurs la suite de l’aventure en termes de commercialisation. À la fin de sa conférence de présentation, la marque a annoncé les grandes lignes de son prochain modèle, un SUV. Avec son usine en Arizona, elle a tous les éléments pour se lancer. Tesla devra faire de la place à un nouvel acteur, peut-être son futur concurrent.