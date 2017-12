Magic Leap montre enfin ses lunettes de réalité augmentée

On sait enfin à quoi les lunettes de Magic Leap vont ressembler, et on connait quelques caractéristiques. La société prévoit de commercialiser celles-ci à partir de 2018, mais elle n’a pas encore indiqué le prix.

Nous savons enfin à quoi les lunettes de réalité augmentée de Magic Leap vont ressembler. En 2014, cette startup a commencé à faire parler d’elle lorsqu’on a appris que Google et Qualcomm y ont investi.

Aujourd’hui, la valorisation de Magic Leap est de plusieurs milliards de dollars, mais la société n’a encore rien sorti. Certains médias avaient même commencé à s’interroger sur sérieux de l’entreprise.

Mais hier, la elle a annoncé qu’elle va commercialiser son premier produit, des lunettes de réalité augmentée, en 2018. Et sur son site, Magic Leap donne également un avant-goût de ce à quoi cela va ressembler.

Il s’agit d’une édition « Creator » du Magic Leap One, qui sera disponible avec un SDK permettant aux développeurs de créer des applications pour la nouvelle plateforme.

Côté hardware, le Magic Leap One est composé des lunettes, qui embarquent six caméras externes et des microphones. Il y a aussi le Lightpack (dont la forme rappelle celle d’un baladeur) qui embarque la puissance de calcul. Cet élément est comme un ordinateur, et selon Magic Leap, il serait aussi puissant qu’un MacBook Pro ou un Alienware doté d’une carte graphique dédiée. Et enfin, il y a le contrôleur.

Pour le moment, Magic Leap ne donne que quelques caractéristiques sur son site web, mais n’indique pas le prix de son premier produit.

Le concurrent direct du Magic Leap One sera les Hololens de Microsoft qui sont déjà commercialisées depuis longtemps (mais ça coûte encore une fortune).

(Source)