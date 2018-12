Marché des montres et bracelets connectés : Xiaomi détrône Apple

Le marché des montres et des bracelets connectés ne cesse de croître. + 21,7 % au troisième trimestre. Surprise, le constructeur chinois Xiaomi détrône Apple en termes de ventes.

Le marché des Wearables en nette progression

Le marché des montres et des bracelets connectés (Wearables) va très bien. Bon marché et offrant des caractéristiques intéressantes, les bracelets connectés sont très prisés autant par les sportifs, que ceux qui veillent à surveiller leur santé ou leur activités quotidiennes. Les montres connectées ont, elles, connu un démarrage foudroyant avec l’Apple Watch. Depuis, d’autres constructeurs se sont engouffrés sur le marché.

Chose notable, le prix des bracelets connectés monte régulièrement, en grande partie du fait de l’ajout de nouvelles caractéristiques alors que celui des montres connectées reste relativement stable. En suivant cette direction, les prix pourraient se rapprocher de ceux des montres connectées. L’Asie est le plus gros moteur de cette croissance. Les asiatiques ayant toujours été friands de gadgets, ils raffolent des bracelets et montres connectées. D’ailleurs, le constructeur chinois Xiaomi vient de détrôner le géant américain Apple en termes de ventes.

Durant ce troisième trimestre 2018, pas moins de 32 millions de bracelets et de montres connectées ont été écoulés dans le monde. Cela représente une croissance de + 21,7%, alors que le trimestre précédent la croissance n’était que de 5,5%. Selon le cabinet d’études IDC, les wearables d’entrée de gamme sont les plus plébiscités.

C’est le marché Asie/Pacifique (hors Japon) qui porte cette croissance puisque la moitié des bracelets et montres connectées commercialisés l’ont été dans cette région du monde. Les États-Unis suivent cette tendance, en revanche les ventes reculent en Europe.

Xiaomi vend plus de bracelets et de montres connectées qu’Apple

Alors leader indiscutable sur ce marché, Apple a vu sa première place s’envoler au profit de Xiaomi. Le constructeur chinois profite des prix plus abordables de ses produits et un intérêt important en Asie. Selon le rapport du cabinet IDC, le leadership chinois « s’est développé grâce au développement et à l’expérimentation de nouveaux appareils, à des produits bon marché et à une forte demande d’appareils de base pour attirer de nouveaux utilisateurs ».

Notez toutefois que ce leadership remporté par le constructeur chinois ne concerne que les volumes de ventes. Apple propose des produits plus haut de gamme et dispose donc de marges bénéficiaires plus importantes. Reste pour Apple que la satisfaction des clients d’une Apple Watch est de l’ordre de 97%, certains analystes tablent d’ailleurs sur 10 millions de ventes pour noël.

