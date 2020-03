Marvel : un grand méchant va faire son retour à l’écran

Avengers : Endgame est un film qui a probablement marqué durablement l’histoire du cinéma en battant de nombreux records. A l’écran, on a pu voir nombre complètement fou de personnages, héros ou vilains se succéder. Parmi eux, Red Skull alias Crâne Rouge en français, l’ancien ennemi de Captain America. Mais c’est bien loin de la Terre que l’on a découvert le personnage joué par Ross Marquand (qui a succédé à Hugo Weaving). En effet, il gardait la pierre de l’âme sur Vormir. Est-ce la fin de de celui que l’on avait vu dans Captain America : First Avenger ? A priori non.

Un personnage Marvel qui prend la direction de la Terre

En effet, selon une interview accordée au site Nerds4Life, l’acteur a dévoilé que le futur de son personnage avait déjà été évoqué avec les réalisateurs.

Ils (les frères réalisateurs Russo, ndlr) ont dit qu’une fois que le Red Skull a été relâché de la pierre de l’âme, après que Thanos l’ait récupérée, puis Hawkeye, il est redevenu fondamentalement libre. Si on y réfléchit bien, il y a le multiverse maintenant et dans une des réalités, quand Thanos le relâche, il est libre. J’imagine que la première chose qu’il ferait, s’il a encore un désir de vengeance ou si une partie de lui a encore de l’ambition, c’est de retourner sur Terre.

A quoi peut-on s’attendre dans ce cas ? Pour l’instant, il n’y a aucun projet concret selon les informations disponibles quant à retour de Crâne Rouge dans l’univers Marvel. Le départ de Captain America peut dans ce registre être à double tranchant. Sans son adversaire fétiche, a-t-il encore un rôle à jouer dans le Marvel Cinematic Universe ? Quand on sait que les réalisateurs voulaient que le personnage ait « un peu de Yoda » en lui, rien ne semble complètement impossible.