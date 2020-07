Mediapro diffusera la Ligue 1 avec Netflix

Si Mediapro a déjà annoncé depuis plusieurs jours avoir trouvé un terrain d’entente avec le groupe Altice et les chaînes RMC Sport pour la codiffusion du championnat de France, d’Angleterre et la Ligue des champions ainsi que la Ligue Europa. Ces trois dernières étant des propriétés de SFR. Cet accord de codiffusion avait permis au jeune groupe espagnol d’enrichir son offre et de devenir un nouvel acteur crédible dans le monde des chaînes de télévision sportives.

Foot et Netflix : le mariage parfait ?

Mais d’après les informations de l’équipe, le groupe de Jaume Roures va donc également s’allier au géant du streaming Netflix afin de proposer la diffusion de plusieurs rencontres, le tout contre un abonnement supplémentaire. Selon les quelques informations disponibles, l’offre devrait être de 30 € par mois, avec un engagement d’un an et proposer l’ensemble du catalogue sportif de Mediapro, en plus du catalogue Netflix de films et de séries.

Qui est Mediapro

Pour rappel, Mediapro a acquis les droits de diffusion de 80 % des rencontres de Ligue 1 sur la période 2020-2024. Le groupe espagnol est le diffuseur historique du championnat national au sein de la péninsule ibérique.

L’accord trouvé avec Netflix rappelle étrangement le projet TotalChannel. Lancé en 2014, la chaîne de télévision multi plateforme voulait proposer le catalogue footballistique du groupe, mais aussi des séries et des films à partir de partenariat mené avec d’autres chaînes de télévision.

Quel avantage pour Netflix ?

Mediapro est un nouveau diffuseur dans le monde du foot français, et le lancement de RMC Sport il y a 4 ans montre à quel point il est difficile de créer une audience. Il fallait donc que le groupe ibérique trouve une audience déjà acquise et vienne calquer son offre en supplément sur cette chaîne. À l’origine, c’était Canal+, diffuseur historique du championnat qui semblait être le grand favori pour récupérer l’essentiel des matchs du week-end. Mais les discussions n’ont jamais beaucoup avancé et Mediapro s’est tourné vers la plateforme payante qui regroupe le plus d’abonnés en France, devant Canal+, Netflix.

Le géant du streaming vidéo était alors connu des amateurs de ballon rond pour ses documentaires autour du monde du football, comme celui réalisé au sein du club de Sunderland, qui propose une réelle immersion au sein de l’équipe durant toute une saison. Mais ces dernières heures, tout s’est accéléré et Netflix est devenu le prochain diffuseur de la ligue 1 en France.