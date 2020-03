Molotov rend une cinquantaine de chaînes gratuites pendant le confinement

Pendant la période de confinement, de nombreuses organisations gratuitement proposent du contenu en ligne pour se divertir ou pour apprendre. Et aujourd’hui, la liste des contenus gratuits auxquels les Français pourront accéder en ligne s’allonge avec une cinquantaine de chaînes normalement payantes qui seront proposées gratuitement sur Molotov.

Pour rappel, Molotov est une plateforme sur internet qui permet de regarder la télévision en direct ou en replay sur une interface comparable à celle de Netflix (ou Popcorn Time). Et si Molotov proposait déjà quelques chaînes gratuites, celui-ci va offrir « près d’une cinquantaine » de chaînes supplémentaires, disponibles ne direct ou en replay, durant la période de confinement.

Cela a été annoncé par Jean-David Blanc, le fondateur de Molotov, sur BFM TV. Ces chaînes sont accessibles à « tous les abonnés Molotov, quel que soit leur abonnement », indique le fondateur de la plateforme. Celui-ci évoque des chaînes généralistes comme RTL9, Paris Première et Comedy Central, des chaînes pour les enfants et les ados, des chaînes de cinéma, ainsi que des chaînes de découverte.

Et alors que Molotov annonce la gratuité d’une cinquantaine de chaînes, nous apprenons que la gratuité de Canal+, annoncée il y a quelques jours, pourrait prendre fin.

Le streaming vidéo explose pendant la période de confinement

En tout cas, le trafic des services de streaming vidéo explose pendant la période de confinement en Europe. Cela a même poussé la Commission Européenne, via son Commissaire au marché intérieur, Thierry Breton, à demander aux deux géants de la vidéo en ligne, YouTube et Netflix, de réduire leurs trafics.

De son côté, Netflix va réduire son débit, de manière à réduire son trafic de 25 %, sans trop affecter la qualité des vidéos. Quant à YouTube, il va activer la définition standard par défaut pour ne pas engorger internet.

Et plus généralement, le Commissaire européen au marché intérieur a donc demandé aux internautes de passer à la définition standard et de n’utiliser la HD que lorsque cela est nécessaire, « pour sécuriser l’accès à internet pour tous ».

Facebook voit également son trafic exploser, alors que le nombre d’appels audio et vidéo sur les services de messagerie WhatsApp et Messenger ont doublé par rapport à la normale.