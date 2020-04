N26 revoit son offre, découvrez ce qui va changer le mois prochain

Depuis qu’elle a rebaptisé sa carte bancaire N26 Black en N26 You, la néo-banque allemande n’avait plus vraiment touché à son offre et ses tarifs. Mais en ce printemps 2020, le rythme s’est accéléré alors qu’une nouvelle politique tarifaire va entrer en vigueur le 24 mai prochain. Au programme, les mensualités pour les deux comptes bancaires payants ne changent pas. Mais N26 compte diversifier l’accès aux retraits aux distributeurs gratuits pour ses clients, en privilégiant les utilisateurs premium… et tous ceux qui comptent utiliser le service comme compte bancaire principal.

Retraits à l’étranger : les changements à prévoir

Les changements apportés par N26 se concentrent sur l’utilisation des cartes à l’intérieur de la zone européenne, que ce soit votre utilisation en France ou dans chaque pays utilisant l’euro comme devise. Pour rappel, la néo-banque discerne les retraits à l’intérieur de la zone euro, avec ceux dans des devises étrangères. Ici, les nouveautés concernent tous les retraits en euro, autrement dit, pour une utilisation de votre carte dans un usage classique, mais également dans un usage en voyage à l’intérieur de l’Europe.

Auparavant, l’offre était simple : N26 proposait 5 retraits par mois gratuits, que vous ayez souscrit à un compte standard, ou l’un des comptes premium (N26 You ou N26 Metal). L’avantage de cette politique : aucune limitation de montant n’était fixée, mis à part celle des plafonds journaliers classiques. À partir du 24 mai, une distinction sera faite entre le compte gratuit et les comptes payants.

C’est ainsi que le compte gratuit baisse le nombre de retraits hors zone euro à 3 gratuits. Les utilisateurs pourront toujours faire des retraits aux montants plus importants pour compenser cette baisse, ou alors payer directement avec leur carte bancaire s’ils en ont la possibilité (aucun frais sur les paiements, quel que soit la devise).

Néanmoins, notons qu’une exception est donnée aux clients qui vont de N26 leur compte principal. Derrière ce critère, la néo-banque exige que les clients y versent leur salaire ou des prestations gouvernementales. Si vous versez au moins 1 000 euros mensuellement, vous serez également compris dans le groupe. Dans ce cas, les retraits gratuits resteront inchangés, au nombre de cinq.

Du côté des comptes premium, N26 You conserve la politique des 5 retraits gratuits. Pour justifier le surcoût de la carte Metal, à 17,90 € par mois, N26 a augmenté le plafond, et ses clients pourront désormais profiter de 8 retraits sans frais ajoutés. Un moyen de mieux différencier l’offre.

Prix des cartes bancaires N26

Comme nous avons pu vous le dire, le prix des abonnements aux comptes N26 ne devrait pas changer au 24 mai prochain. Mais la mise à jour de l’offre N26 apportera tout de même un changement dans le prix des cartes. Si toutes les commandes de cartes bancaires sont gratuites au moment d’ouvrir un compte N26, leur remplacement vous coûtera plus cher désormais.

N26 va augmenter le coût de remplacement d’une carte de 6 à 10 euros, et de 25 à 30 euros si vous préférez opter pour la livraison express, entre 3 et 5 jours. Pendant ce temps, l’offre de Revolut sera plus avantageuse, alors que les comptes premium profitent de commandes de cartes gratuites et d’une garantie livraison express pour que celle-ci puisse arriver en moins de 3 jours, qu’importe le pays dans lequel vous vous trouvez.

Si vous souhaitez davantage d’informations sur l’offre, vous trouverez ici notre avis N26 et ses différentes formules. Si les caractéristiques propres à Revolut et N26 vous semblent floues et que vous n’arrivez pas à faire votre choix pour votre ouverture de compte, nous vous proposons de consulter notre comparatif Revolut vs N26.