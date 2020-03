Netflix poursuit le déploiement de son offre low cost en Asie

Aujourd’hui, Netflix est un service mondial. Et si ses tarifs sont tout à fait adaptés aux pouvoirs d’achat des utilisateurs des pays comme la France ou les États-Unis, ceux-ci sont en revanche assez élevés par rapport au pouvoir d’achat dans les pays émergents comme l’Inde.

De ce fait, depuis 2018, Netflix teste un abonnement plus adapté à moins de 5 euros en Inde, puis en Malaisie.

Et visiblement, l’abonnement low cost de Netflix a permis à celui-ci d’attirer plus d’abonnés dans ces pays puisqu’aujourd’hui, nous apprenons via le site Engadget que l’entreprise a décidé d’étendre cette offre dans deux autres pays : les Philippines et la Thaïlande.

L’information aurait été rapportée par le site philippin BusinessWorld, qui indique que ce lancement a été annoncé par téléconférence par Patrick Flemming, Director for Product Innovation chez Netflix.

Pour rappel, si cet abonnement proposé dans quelques pays asiatiques est moins cher que l’abonnement basique proposé dans le reste du monde, celui-ci ne permet en revanche de regarder les films et les séries que sur des smartphones.

Mais cela semble très adapté aux pays asiatiques, où la plupart des gens se connectent surtout sur mobile. D’ailleurs, lors de l’annonce de l’arrivée de son tarif low cost aux Philippines, un responsable de Netflix aurait expliqué que les abonnés philippins regarderaient du contenu sur le SVOD plus de trois heures par jour sur leurs smartphones et deux fois plus que le reste du monde.

Netflix s’adapte à son audience mondiale

Il fut un temps où Netflix semblait contre l’idée de permettre à ses utilisateurs de télécharger des films ou des séries sur l’application, pour que ceux-ci soient disponibles hors-ligne.

Mais suite à son expansion internationale, le SVOD a changé d’avis et a décidé de lancer cette fonctionnalité.

En plus du tarif, la possibilité de télécharger du contenu, pour que celui-ci soit disponible hors-ligne, est également important dans les pays comme l’Inde ou les Philippines.

Le prix des données mobiles peut en effet y être relativement élevé. Mais aujourd’hui, les utilisateurs de Netflix peuvent profiter d’un Wifi pour télécharger des films et des séries, pour que ces contenus soient disponibles plus tard, même sans connexion à internet.