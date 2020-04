Netflix propose de nouvelles options de contrôle parental

Contrôler le type de contenu que vos enfants peuvent voir sur les plateformes comme Netflix est important. Et cela est encore plus important durant cette période de confinement, puisque les enfants sont plus susceptibles de regarder des vidéos sur internet.

Bonne nouvelle (en tout cas pour les parents… ), Netflix lance cette semaine de nouvelles fonctionnalités pour mieux contrôler ce que les enfants peuvent regarder sur la plateforme de VOD. Bien entendu, il était déjà possible de mettre en place un système de contrôle parental sur son compte Netflix. Cependant, celui-ci n’était pas vraiment pratique.

Netflix rassure les parents (pendant le confinement)

Désormais, vous avez la possibilité de protéger les profils individuels sur votre compte Netflix, afin d’empêcher les enfants d’y accéder. De plus, un filtre permet de bloquer les contenus qui ne sont pas adaptés à l’âge de vos enfants. Netflix indique également avoir paramétré ces filtres en fonction des classifications par pays, pour que ceux-ci puissent être plus faciles à utiliser. Et si le système de classification ne vous satisfait pas, vous avez aussi la possibilité de bloquer un titre spécifique pour un compte.

Dans les paramètres du compte Netflix, dans la section pour le contrôle parental, une sorte de tableau de bord synthétise les restrictions appliquées à chaque compte. Une fonctionnalité permet également de voir tous les programmes regardés par les enfants sur leurs profils.

En substance, Netflix veut rassurer les parents. Mais si la protection des profils avec un code PIN a été conçue pour que les enfants n’accèdent pas aux comptes des adultes, il est fort probable que cette fonctionnalité puisse aussi être utilisée par ceux qui partagent leurs comptes Netflix avec des amis.

Rappelons au passage que Netflix fait partie des services qui ont décidé de réduire leurs débits durant le confinement, afin de ne pas créer de congestions sur le réseau. Sur les réseaux européens, cette réduction du débit devrait réduire le trafic généré par Netflix de 25 %. De son côté, YouTube a décidé d’activer la définition standard par défaut, alors que la Commission Européenne a demandé aux internautes de n’utiliser la HD que lorsque cela est nécessaire afin de « sécuriser l’accès à Internet pour tous. »