On connait déjà la fiche technique (et le prix) du futur OnePlus 8T

Après le OnePlus Nord il y a quelques mois, la marque chinoise va retrouver le marché des flagships dans quelques jours. En effet, OnePlus a confirmé tout récemment la présentation, et la disponibilité dans la foulée, de son futur OnePlus 8T. Ce dernier sera présenté officiellement le 14 octobre prochain, à 16 heures en France.

Le nouveau OnePlus 8T est (presque) officiel

« En tant que marque leader des smartphones haut de gamme, OnePlus cherche toujours à fournir une expérience plus fluide et plus rapide à ses utilisateurs, en offrant une combinaison imbattable de matériel puissant et de logiciels légers » explique la marque. Avec son futur OnePlus 8T, le groupe promet d’augmenter encore davantage l’expérience utilisateur, avec de nouvelles fonctionnalités, qui seront introduites « pour la première fois dans un appareil OnePlus ».

Si OnePlus se garde bien de dévoiler le moindre détail technique concernant son futur OnePlus 8T, une fuite en provenance de chez Amazon permet de découvrir une partie de la fiche technique du smartphone. Ainsi, le OnePlus 8T devrait être équipé d’un écran 6,55″ en résolution Full HD+, compatible 120 Hz, et serait animé par un processeur Snapdragon 865.

Côté photo, on profiterait ici d’un quadruple module, avec un capteur principal de 48 mégapixels, épaulé par des capteurs de 16, 5 et 2 mégapixels. A noter que le capteur serait positionné dans le coin supérieur gauche, avec une disposition (type domino) très semblable à celle adoptée par le Samsung Galaxy S20. Le smartphone disposerait d’une batterie de 4500 mAh, compatible avec la Warp Charge 65W.

Prix et disponibilité

Selon Amazon, le futur OnePlus 8T, en déclinaison 12 Go RAM/256 Go, serait affiché au prix de 699€. Un modèle 8 Go RAM/128 Go pourrait également être de la partie, au prix de 599€. Selon le marchand américain, la date de lancement serait calée au 20 octobre.