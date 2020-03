OnePlus présente son nouveau logo

La marque chinoise OnePlus a été créée en 2013 et est devenue célèbre en 2014 avec le lancement du OnePlus One, un smartphone aux caractéristiques proches de celles des appareils premium, mais dont le prix est significativement moins élevé.

Et si entretemps, la stratégie de la marque a changé, celle-ci a peu touché à son identité visuelle. Aujourd’hui, cependant, la marque dévoile un nouveau logo. Malgré les changements significatifs, cette nouvelle identité visuelle ne représente pas une rupture avec l’ancienne. Ce qui change ? La police de caractère, notamment celle du « 1 » sur le logo, la taille du symbole « + », ainsi que le design pour afficher le slogan « Never Settle ».

« OnePlus ne change pas qui nous sommes, mais renforce ce que nous défendons – le véritable esprit de Never Settle. Nous concevons toujours pour nos utilisateurs. Nous pensons que ces changements maintiennent les éléments emblématiques de notre marque qui sont appréciés par notre personnel et notre communauté tout en injectant à la fois de l’excitation et de l’équilibre dans notre identité visuelle », indique Mats Hakansson, Global Creative Director, cité par nos confrères de XDA.

Ce changement de l’identité visuelle de OnePlus avait été annoncé lundi par Pete Lau, le CEO de l’entreprise, et devrait être déployé petit à petit sur les sites de OnePlus, à partir d’aujourd’hui. « Notre passion est plus forte que jamais, et nous avons connu un succès incroyable en cours de route, mais il est parfois bon de faire bouger un peu les choses. Donc, avant que vous ne vous renseigniez auprès de quelqu’un d’autre, je voulais d’abord vous informer que dans deux jours, nous actualisons l’identité visuelle de notre marque », annonçait le patron de OnePlus aux fans dans un billet.

OnePlus : à fond dans la 5G ?

En plus d’avoir annoncé le changement d’identité visuel, lundi, OnePlus a également annoncé que tous ses nouveaux smartphones seront équipés de modems 5G.

L’entreprise a également indiqué qu’elle a investi 30 millions de dollars pour la recherche dans le domaine de la 5G.

Pour rappel, au mois d’avril, OnePlus devrait dévoiler le OnePlus 8 et le OnePlus 8 Pro (des concurrents du Galaxy S20 Ultra et du Mi 10 Pro de Xiami). Mais les rumeurs indiquent que la marque devrait également présenter le OnePlus 8 Lite, une version moins chère de ces deux appareils haut de gamme.