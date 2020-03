Tous les OnePlus 8 seront compatible 5G, selon Pete Lau

Il y aura un « développement drastique » des smartphones grâce à l’arrivée de la 5G, selon les dires de OnePlus. La marque de smartphone chinoise voit en la cinquième génération du réseau mobile une transition qui aura un fort impact sur le marché des smartphones. Ses recherches, qui ont commencé en 2016, lui permettront cette année de se jeter les deux pieds en avant dans cette nouvelle connectivité.

Tous les OnePlus 8 compatibles 5G

Dans une interview à CNET, le directeur général de OnePlus Pete Lau a mis fin aux rumeurs au sujet des prochains OnePlus 8 qui sortiront en avril prochain. Ils seront tous disponibles avec une compatibilité 5G, et OnePlus sera donc la première des marques de smartphones à réaliser une transition aussi radicale et rapide.

Si l’on en suit cette logique, les trois déclinaisons du OnePlus 8 seront toutes prises en compte. Cela est cohérent sur OnePlus 8 Pro, et plus surprenant avec le OnePlus 8 Lite, qui sera une nouvelle déclinaison davantage tournée sur le milieu de gamme. On imagine que OnePlus ne proposera pas de variantes uniquement 4G dans son offre, comme le fait par exemple Samsung sur ses S20 et S20 Ultra, où la 5G est disponible dans des versions plus chères mais pas obligatoires.

La firme chinoise détenue par l’organisation mère BBK Electronics est apparue au moment où la téléphonie était en pleine transition entre la 3G et la 4G. Ses smartphones au prix concurrentiel s’étaient aussi fait connaître par leur connectivité novatrice. OnePlus semblerait vouloir perpétuer cet héritage.

Augmentation des coûts

Dans son interview à CNET, Pete Lau a pris soin de ne jamais laisser échapper de détails sur le nombre de versions de cette nouvelle gamme 2020, ainsi que leurs caractéristiques. Pour le moment, l’hypothèse la moins sûre concerne la sortie du OnePlus 8 Lite, mais le nombre d’informations à son sujet est de plus en plus important.

Cette version moins chère serait tout à fait capable d’emporter un modem 5G. Elle le doit en partie à l’Américain Qualcomm, qui a lancé la puce Snapdragon 765, compatible avec la cinquième génération du réseau.

Le dirigeant a survolé une autre information encore plus attendue : le prix des smartphones. En vue de leur entière compatibilité 5G, l’évolution de la grille tarifaire pose question. Pete Lau a été transparent, en expliquant que le coût de ces technologies est supérieur à celui des smartphones 4G. « La nouvelle technologie ajoute des coûts » expliquait-il aux journalistes de CNET.

Néanmoins, cela ne devrait pas trop se ressentir sur le prix d’achat. Pour en arriver à cette conclusion, Pete Lau annonce que OnePlus a « toujours été en mesure de créer le meilleur produit possible au meilleur prix ». D’un revers de main, il a contredit l’idée que le OnePlus 8 Pro pourrait dépasser la barre des 1000 dollars américains. Le OnePlus 7T Pro, qu’il remplacera, avait été lancé à 759 € en France.