OnePlus va continuer à proposer des smartphones abordables

Si autrefois, OnePlus se distinguait grâce à des smartphones abordables, mais avec des fiches techniques décentes, la marque chinoise est actuellement en train de faire une montée en gamme. Ses derniers smartphones, le OnePlus 8 et le OnePlus 8 Pro sont de véritables flagships, des porte-étendards dont les fiches techniques, avec presque aucune concession, sont comparables à celles d’autres modèles premium comme le Galaxy S20, et dont les prix sont élevés. Un OnePlus 8 coûte au moins 699 euros tandis qu’un OnePlus 8 Pro coûte au moins 899 euros. On est loin des prix d’un smartphone OnePlus à l’époque où le constructeur proposait des flagship killer qui coûtaient deux fois moins cher que le dernier iPhone.

Mais la bonne nouvelle, c’est que OnePlus devrait également proposer des smartphones plus abordables. A priori, la marque de devrait pas mettre fin à sa montée en gamme. Cependant, le constructeur devrait aussi proposer des modèles plus abordables, qui pourraient rappeler les fameux tueurs de haut de gamme qu’il proposait il y a quelques années. C’est ce qui est révélé par une interview de Pete Lau, fondateur et CEO de OnePlus, publiée par le site FastCompany. Ce dernier indique que normalement, la marque devrait présenter un produit en Inde prochainement. Puis, ce produit devrait débarquer en Europe et en Amérique du Nord, plus tard.

« Ce que nous constatons, c’est qu’avec les produits actuels, il y a toujours une demande d’une large base de consommateurs pour un prix plus adapté qui permet à plus de consommateurs d’avoir accès aux produits OnePlus », explique Lau dans l’interview. « C’est un aperçu vraiment important, et c’est quelque chose que nous prenons très au sérieux. »

S’agit-il du OnePlus Z qui est déjà évoqué par plusieurs rumeurs ?

Le dirigeant de OnePlus n’a pas évoqué ce modèle en particulier. Mais pour rappel, de nombreux médias ont évoqué la possibilité que durant un événement au mois de juillet, OnePlus présence ce nouveau smartphone, qui aurait quelques caractéristiques communes avec le OnePlus 8, mais dont la fiche technique a été allégée afin de faire baisser le prix.

En tout cas, il serait tout à fait logique que OnePlus, bien qu’il ait fait une montée en gamme pour son produit phare, continue d’occuper le marché des mobiles milieu de gamme. Et normalement, le smartphone abordable de OnePlus devrait faire partie des principaux concurrents de l’iPhone SE et du Pixel 4a que Google pourrait dévoiler dans quelques semaines.