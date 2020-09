OnePlus Warp Charge 65 : pour une recharge complète en moins de 40 minutes !

Il y a quelques jours, on en découvrait un peu plus concernant le futur smartphone OnePlus 8T du groupe chinois, dont la présentation officielle est prévue pour le 14 octobre prochain. Un smartphone qui adoptera notamment une nouvelle configuration très « Samsung » ce qui concerne sa section photo principale, mais qui sera aussi compatible avec la nouvelle charge rapide Warp Charge 65.

La recharge Warp Charge 65 pour le OnePlus 8T

En effet, OnePlus a mis au point une toute nouvelle technologie de charge rapide, annoncée comme « deux fois plus rapide que la version précédente ». En termes de performances, selon OnePlus, Warp Charge 65 sera en mesure de recharger complètement les 4500 mAh du OnePlus 8T en 39 minutes, et près de 58% de celui-ci en 15 minutes seulement.

C’est la nouvelle configuration à deux batterie qui va permettre au prochain smartphone OnePlus de se recharge deux fois plus vite qu’avec la technologie précédente. OnePlus promet d’ailleurs que l’ensemble fonctionnera sans la moindre surchauffe indésirable, y compris lorsque le téléphone sera utilisé durant la recharge. Le tout transite via un port USB Type-C « classique », et est évidemment rétrocompatible avec les autres protocoles de charge.

Selon le PDG de OnePlus, Pete Lau : « Améliorer l’expérience utilisateur de nos consommateurs est le moteur qui nous a poussé à développer Warp Charge 65. Cette nouvelle technologie va transformer les habitudes de charge de nos consommateurs et leur offrira une expérience bien plus agréable. »

Côté sécurité, OnePlus annonce avoir ajouté une puce de cryptage supplémentaire au chargeur et au câble de charge, ainsi que 12 capteurs de température à l’intérieur du téléphone. De plus, un nouveau système de dissipation thermique a été inclus dans le OnePlus 8T. Tout semble donc avoir été pensé pour éviter au maximum la surchauffe tant redoutée par les utilisateurs lorsque l’on évoque ces nouveaux protocoles de recharge ultra-rapides. Verdict le 14 octobre prochain donc, avec un OnePlus 8T qui sera évidemment en test sur Presse-citron.