Oui, la « nouvelle » Nintendo Switch propose une meilleure autonomie, mais pas seulement !

La même batterie, mais plus d’autonomie

Vous le savez peut-être, depuis quelques jours maintenant, il est possible d’acquérir une « nouvelle » Nintendo Switch. Attention, il ne s’agit pas encore du modèle Lite, qui arrivera le 20 septembre, mais bien d’une version révisée du modèle actuel. Une Nintendo Switch qui propose notamment une meilleure autonomie, mais dont le look est parfaitement identique au modèle actuel. Si vous comptez vous offrir la console de Nintendo prochainement, voici un petit guide pour être certain de mettre la main sur le nouveau modèle, et non pas sur un vieux stock.

Officialisée quelques semaines seulement après la Switch Lite, la Nintendo Switch « nouveau modèle » se distingue du modèle déjà disponible par une autonomie revue à la hausse. Une révision qui dispose d’un nouvelle version du processeur Nvidia Tegra X1, sans pour autant proposer un quelconque surplus de puissance toutefois. Idem du côté de la mémoire embarquée, avec toujours 32 Go de stockage (seulement).

Au final, d’après le test signé Austin Evans, la nouvelle Nintendo Switch affiche une autonomie de 4,34 heures, contre 2,41 heures seulement pour le modèle de base. Une version révisée qui disposerait aussi de quelques modifications (non visibles) au niveau des joy-con, sans doute pour tenter d’éradiquer une bonne fois pour toutes le syndrome « Joy-Con Drift ».

A noter toutefois que cette nouvelle Nintendo Switch n’apporterait pas forcément que du positif… En effet, selon Erica Griffin, certains modèles disposeraient d’une dalle (IPS toujours) relativement jaunâtre… un peu comme sur certains modèles de DS Lite à l’époque. En fonction des modèles, on peut ainsi tomber sur un écran assez nickel en terme de rendu, ou au contraire, un écran qui propose une température de couleurs très chaude, avec des blancs qui virent vers le jaune…

De toute évidence, ceux qui souhaitent s’offrir une Nintendo Switch aujourd’hui doivent s’orienter vers ce nouveau modèle, ne serait-ce que pour le gain en terme d’autonomie. En revanche, ceux qui souhaitent utiliser la console de Nintendo comme une machine nomade uniquement, devront attendre encore un petit mois pour mettre la main sur la Nintendo Switch Lite, dont les précommandes sont d’ores et déjà ouvertes.