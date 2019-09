Play Pass : la riposte de Google face à Apple Arcade

Google répond à Apple !

Il y a quelques mois maintenant, Apple officialisait un tout nouveau service de jeux vidéo à venir prochainement : Apple Arcade. Contre un abonnement mensuel, l’abonné pourra profiter d’une vaste sélection de jeux, avec une liste qui sera mise à jour régulièrement. Un système semblable à ce que propose Microsoft avec son Xbox Game Pass par exemple. Un Apple Arcade qui pourrait d’ailleurs être lancé dès ce soir, durant la keynote du constructeur.

Du côté de chez Google, on ne compte évidemment pas rester sans rien faire, et on vient de teaser via Twitter, l’arrivée prochaine d’un abonnement similaire : le Google Play Pass. Un service qui permettra lui aussi, contre un abonnement mensuel, de profiter en illimité d’une sélection de jeux et autres applications Android, habituellement payants, proposés via la boutique PlayStore.

Evidemment, les abonnés au Google Play Pass pourront profiter pleinement des jeux et applications, sans la moindre publicité intempestive, et avec toutes les fonctions déverrouillées (pas d’achat in-app donc). C’est le cas par exemple du jeu Stardew Valley, affiché au prix de 7,99 euros sur le PlayStore, et qui sera accessible, « gratuitement« , via cette offre Play Pass, dont le prix serait de 4,99 euros/mois. L’offre permettra également de jouer à des jeux comme Limbo ou encore Marvel Pinball.

Rappelons que Google avait déjà évoqué un juillet dernier un nouveau service en cours de test. Il semblerait donc que le Google Play Pass soit désormais prêt à être déployé publiquement… juste à temps pour venir contrer Apple Arcade. A en croire diverses fuites durant la période de test de ce Google Play Pass, les intéressés auront la possibilité de tester le service pendant un mois gratuitement.

Rappelons que de nombreux nouveaux services de divertissement par abonnement vont arriver ces prochaines semaines, avec Apple Arcade et Google Play Pass donc, mais aussi Google Stadia, sans oublier Disney+ en novembre… Ces derniers vont venir s’ajouter aux actuels Netflix, Deezer, Spotify, PS Now, Xbox Game Pass, UPlay+…