PlayStation 5 : infos, prix, date de sortie, collectors, détails et plus encore !

Après de très longs mois d’attente, Sony s’est enfin décidé à communiquer autour de la fameuse PlayStation 5, attendue pour le moment pour la fin de l’année 2020. Sony se positionne donc à la hauteur de Microsoft en termes de communication, puisque la firme américaine a lancé les hostilités depuis décembre 2019 et le reveal de la Xbox Series X.

Après sept très belles années, la PS4 se prépare à prendre sa retraite. Si Sony a survolé la génération actuelle avec sa console qui atteint le top 3 des consoles les plus vendues de l’histoire du jeu vidéo avec la barre des 110 millions écoulées, la nouvelle génération s’annonce bien plus délicate pour Sony qui va devoir faire face à une sacrée concurrence. Si vous souhaitez en savoir plus d’ailleurs sur la Xbox Series X, nous vous invitons à consulter notre dossier ci-dessous.

DATE DE SORTIE : Fin d’année 2020

NOM DE LA CONSOLE : PlayStation 5 (PS5)

CONSTRUCTEUR : Sony

PRIX : N.C

SERVICES PROPOSÉS : PlayStation Network, PlayStation Store, PlayStation Now

RÉSOLUTION : 4K/60FPS (Jusqu’à 8K et jusqu’à 120FPS)

ARCHITECTURE : Custom RDNA 2

RÉTROCOMPATIBILITÉ JEUX : Oui (Env. 4000 jeux PS4)

RÉTROCOMPATIBILITÉ ACCESSOIRES : Oui (dont les manettes et le PSVR)

PLAYSTATION EST DE RETOUR

Depuis son arrivée dans l’industrie du jeu vidéo, Sony avec sa PlayStation est lié au succès. La première PlayStation en 1994 dépassera les 100 millions de consoles vendues et de hissera parmi les consoles les plus vendues de l’histoire du jeu vidéo. La PlayStation 2 en 2000 viendra exploser ce record avec plus de 158 millions de consoles écoulées ce qui en fait LA console la plus vendue de l’histoire. En 2005, l’expérience PlayStation devient portable avec la PSP et une console qui s’écoulera à plus de 80 millions d’unités. En 2006, premier coup d’arrêt pour Sony avec le lancement très compliqué de la PlayStation 3 avec son prix très salé : 599€. Il faudra plusieurs années à Sony pour relancer les ventes de la PS3 et atteindre les 88 millions de consoles vendues. En 2012, second coup d’arrêt avec la PS VITA, une nouvelle console portable qui n’arrivera pas à s’imposer. Mais en 2013, avec la PlayStation 4, Sony remettra les points sur les « i ». Communication quasiment parfaite, claire dans leur discours, et slogan marquant : 4 The Players. Une console, pour les joueurs. La PS4 sera un énorme succès commercial dès son lancement et la console ne cessera de se vendre pour atteindre les 110 millions de consoles écoulées.

PlayStation maîtrise cette industrie du jeu vidéo, mais d’une génération à l’autre tout est possible. Depuis quelques années, la firme est touchée par de nombreux départs importants et les moments de communications ne sont pas aussi parfait qu’en 2013 et le lancement de la PS4. Le vent serait-il en train de tourner pour Sony ? À ce jour, bien difficile à dire. En attendant, la PS5 partira d’ores et déjà avec un désavantage face à sa principale concurrente qui sera donc plus puissante globalement. Le pari de Sony de miser sur la « rapidité » de la machine et de compter sur ses très bons studios First Party sera-t-il un bon choix ?

En tout cas, c’est en avril 2019 au cours d’une interview avec le site Wired que la « next-gen PlayStation » est annoncée. Il faudra attendre le 8 octobre 2019 pour que Sony utilise pour la première fois le nom « PS5 » et « PlayStation 5 ». Toujours avec très peu de détails par exemple les nouveautés sur la manette (qui ne porte toujours pas de nom). Début 2020, lors du CES de Las Vegas, le logo de la PS5 qui sera officiellement dévoilé. Enfin, c’est au cours de la semaine du 21 mars 2020 que Sony prendra la parole pour la première fois pour dévoiler toutes les caractéristiques de la console. Hélas, cette conférence prévue à la base pour la GDC (Game Developers Conference) ne sera pas un gros succès. Une conférence bien trop technique qui a satisfait de nombreux développeurs, mais qui a totalement perdu les joueurs.

POURQUOI CETTE PS5 EST-ELLE SI ATTENDUE ?

La PS5 est attendue de pied ferme tout simplement parce qu’elle marque avec la Xbox Series X le lancement d’une nouvelle génération de consoles. De plus, Sony a pris pour habitude de proposer de grosses expériences gaming avec ses nombreux studios. De nouvelles licences, des suites de très grandes qualités, et des consoles à la pointe de la technologie. Cependant, depuis 2016 et la sortie de la PS4 Pro, Sony est en retrait techniquement, et ils le seront de nouveau avec la PS5. Si depuis 2016 cela n’impacte pas les ventes et le succès de la PS4, sur PS5 cela reste un nouveau pari osé pour PlayStation. La firme nippone devra vraiment convaincre avec le pari du SSD ultra rapide pour proposer aux développeurs du matériel étant capable de faire face à la concurrence en termes de rendu visuel. Mais il ne faudra pas non plus se reposer et continuer de proposer de grandes licences et de nouvelles IP au fil des années pour garder cette aura et cette réputation qu’ils ont depuis maintenant 25 ans.

. 🍋 L’AVIS DE LA PRESSE 🍋 Malheureusement, avec la crise du Covid-19, les plans sont bien bousculés et à ce jour, personne n’a vu et testé cette PS5. On espère que cette crise sanitaire passera le plus vite possible pour reprendre une vie normale. C’est à ce moment-là que nous pourrons penser à de possibles événements et previews pour mettre la main pour la première fois sur cette nouvelle console PlayStation 5.

POURQUOI UNE PS5 TRIANGULAIRE ?

Depuis de nombreux mois, vous pouvez voir passer sur le Net des images d’une mystérieuse PS5 triangulaire. Alors non, il ne s’agit pas de la console, mais du « Dev Kit ». C’est-à-dire un prototype qui ne ressemble pas à la version finale de la console et qui est envoyé aux développeurs pour pouvoir préparer le développement des jeux à venir sur la nouvelle PS5. Quoi qu’il en soit, si cette machine n’est pas la PS5, il s’agit en tout cas officiellement de son dév.kit.

. 🍋 LES ÉDITIONS COLLECTOR 🍋 Malheureusement, à ce jour il est impossible de préciser si la PS5 bénéficiera de consoles collector ou non. Il est quasiment certain que ce sera le cas, mais il est quasiment certain également que ce ne sera pas pour son lancement. En général, un seul modèle de console est lancé lors d’une nouvelle génération.

CE QUE L’ON SAIT À CE JOUR SUR LA NOUVELLE PLAYSTATION 5

Le nom de la console est bien : PlayStation 5 / PS5

La manette sera différente et apportera un gros lot de nouveautés

La manette disposera de la technologie haptique

Les boutons de la PlayStation 5 deviennent des boutons « déclencheurs adaptatifs »

Le nom de la nouvelle manette n’a toujours pas été donné

La PS5 sera rétrocompatible avec le matériel PS5 (manettes, caméras, PS VR..)

La PS5 permettrait de lire environ 4.000 jeux PS4

La PS5 permettra le jeu en 4K, 60FPS

La PS5 permettra d’afficher une résolution 8K et 120FPS

Le SSD de la PS5 sera le SSD le plus rapide du marché

La date de sortie de la console est prévue pour fin 2020 sans plus de précisions

LES CARACTÉRISTIQUES DE LA PS5

Lors de la semaine du 21 mars 2020, Sony sort de son silence et organise une longue conférence d’une heure présentée par Mark Cerny pour dévoiler toutes les caractéristiques techniques de la console. Une conférence très dure à digérer pour les joueurs et qui était vraiment à l’attention des développeurs au milieu de la semaine spéciale « Game Developers Conférence ».

Contrairement à d’habitude, Sony n’était pas claire sur tous les domaines (comme la rétrocompatibilité) et nous avons découvert une PS5 moins puissante que la Xbox Series X. C’est loin d’être le meilleur temps de communication pour une première prise de parole.

Caractéristiques de la PS5 :

CPU : 8x Zen 2 Cores à 3,5GHz (variable)

GPU : 10,28 Tflops, 36CUs à 2,3GHz

Architecture : Custom RDNA 2

Mémoire : 16GB GDDR6 / 256Bits

Bande passante mémoire : 448GB/s

Stockage interne : SSD personnalisé 1 To

Stockage extensible : NVMe SSD

Stockage externe : Prise en charge du disque dur externe USB 3.0

Lecteur optique : Lecteur Blu-Ray 4K HUD

Objectif de performance : 4K à 60 FPS, jusqu’à 120 FPS

COMPARATIF PS5 / XBOX SERIES X