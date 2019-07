Plus besoin de faire des kilomètres pour recharger une voiture électrique

Si l’on se base sur les données du site Chargemap qui référence l’ensemble des bornes permettant de recharger une voiture électrique, il y aurait actuellement autour de 750 points d’accès référencés dans Paris intra-muros. Si le chiffre peut paraître impressionnant, il est à nuancer avec les objectifs de certaines villes plus en pointe en matière d’écologie.

À commencer par Londres, capitale de nos voisins anglais dirigée par le progressiste Sadiq Khan. Selon un rapport publié par la mairie, qui souhaite effectuer une transition vers des transports verts le plus rapidement possible, pas moins de 47 500 possibilités différentes pourraient être offertes aux conducteurs qui souhaitent alimenter leur batterie. D’ici 2025.

Une ville très ultra-polluée

Et si le programme est aussi ambitieux, c’est pour une très bonne raison : Londres est en effet une métropole extrêmement polluée, à un niveau tel qu’il n’a tout simplement jamais été aussi élevé dans l’histoire de la ville. Même le maire serait asthmatique, et on sait depuis de nombreuses années qu’une si mauvaise qualité de l’air est très mauvaise pour la santé.

Ainsi, promouvoir l’utilisation d’automobiles plus respectueuses de l’environnement comme celles de la marque Tesla est une solution privilégiée par de nombreuses municipalités. L’idéal étant de mettre aussi en valeur la production d’énergie solaire afin de minimiser les impacts négatifs. Et c’est faisable !

Londres en avance

L’année prochaine, ce sont 300 à 400 stations de recharge qui devraient être installées, avec une croissance significative de ce chiffre chaque année. L’autre objectif de Khan est de ne plus voir circuler aucun véhicule à essence ou au diesel d’ici 2030. Les villes européennes souhaitant accélérer leur développement durable pourraient s’en inspirer.

Aujourd’hui, trouver une borne est de plus en plus facile, car les outils en ligne qui les cartographient sont nombreux. Il y a peu, c’est même l’application Google Maps qui se mettait à jour afin d’indiquer aux utilisateurs si la place où ils veulent se brancher est libre.