Polestar révèle la Precept, qui préfigure son prochain modèle électrique « durable »

Les constructeurs de voitures électriques amplifient leur offensive en matière de prise en compte de l’environnement et d’adoption d’une politique « durable ». Après Tesla et son cuir « vegan » et Porsche et son intérieur sans cuir « Race-Tex » à base de garnissage en microfibre pour la Taycan, c’est la division Performance de Volvo, Polestar, qui s’y colle avec la Precept.

La Precept, qui sera officiellement présentée lors du Salon de Genève, préfigure ce que sera la ligne et la philosophie Polestar dans les prochaines années. Alors que la Polestar 2, son premier modèle 100% électrique positionné sur le créneau de la Tesla Model 3, est théoriquement attendue pour 2020, le constructeur suédois anticipe la suite avec une grande berline-coupé aux lignes qui rappellent un peu un mix entre Tesla Model S et Porsche Taycan, justement.

« La Precept est une déclaration, une vision de ce que représente Polestar et de ce qui rend la marque pertinente. La voiture est une réponse aux défis évidents auxquels notre société et notre industrie sont confrontées. Il ne s’agit pas d’un rêve d’avenir lointain, la Precept Polestar préfigure les futurs véhicules et montre comment nous appliquerons l’innovation pour minimiser notre impact sur l’environnement », commente Thomas Ingenlath, PDG de Polestar.

On n’en sait pas beaucoup plus sur les performances, la puissance et la dotation en batteries de cette Precept, mais on comprend que Polestar met le paquet sur la technologie embarquée et surtout sur l’aspect durable de son futur bolide. A cet effet, la description fournie par le communiqué officiel ressemble à un catalogue de ce qui peut se faire de mieux en matière de pratiques automobiles vertueuses.

Du lin et des matériaux recyclés à tous les étages

Ainsi, côté technologie, la voiture met l’accent sur les aides à la conduite, voire à la conduite autonome, avec deux capteurs radar et une caméra haute définition, ainsi qu’une nacelle LIDAR, montée au sommet du toit vitré. Les rétroviseurs latéraux sont remplacés par des caméras, dont chacune s’étend vers l’extérieur sur un bras aérodynamique. À l’intérieur, le rétroviseur central est remplacé par un écran numérique, l’image étant recueillie par une caméra grand angle montée à l’arrière de la voiture. L’absence de lunette arrière classique signifie que le toit en verre du Precept se prolonge derrière les sièges arrière et que le hayon lui-même est conçu avec une ouverture plus grande et des charnières montées plus haut pour améliorer l’accès.

Le système d’info-divertissement sous Android est, comme sur la Polestar 2, développé en étroite collaboration avec Google. Un écran tactile central de 15 pouces, agrandi et orienté en mode portrait, complète l’écran de 12,5 pouces qui fait face au conducteur. Le tableau de bord accueille également une série de capteurs intelligents. Le suivi du regard permettra à la voiture de surveiller le regard du conducteur et d’ajuster le contenu des différents écrans en conséquence. Les capteurs de proximité améliorent également la convivialité de l’écran central pendant la conduite.

En ce qui concerne le respect de l’environnement, c’est plutôt à l’intérieur de l’habitacle qu’il faudra donc regarder, avec notamment des composites à base de lin de Bcomp pour les panneaux intérieurs et les dossiers de sièges, offrant une réduction de poids ainsi qu’une une réduction des déchets plastiques pouvant atteindre 80 %. Les surfaces des sièges sont tricotées en 3D à partir de bouteilles de polyéthylène téréphtalate recyclées, les appuie-tête fabriqués à partir de vinyle de liège recyclé, tandis que les tapis sont fabriqués à partir de filets de pêche récupérés.

Selon Maximilian Missoni, responsable du design chez Polestar, « la combinaison de matériaux durables et de systèmes intelligents de haute technologie ouvre un chapitre entièrement nouveau du design de luxe d’avant-garde et montre la direction qu’emprunte Polestar ».