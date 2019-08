Porsche dévoile (enfin) le tableau de bord du Taycan !

Alors que Porsche prépare le lancement officiel et mondial de son Taycan le 4 septembre prochain (nous y serons), la marque continue à distiller quelques informations sur la bête. Après avoir largement communiqué sur les performances des moteurs et de la recharge électrique de la voiture, la marque de Stuttgart a décidé aujourd’hui de lâcher de l’info sur l’équipement audio de la voiture, agrémentant l’annonce d’une image officielle de la planche de bord du Taycan sur laquelle on peut voir un clin d’œil dans l’affichage de l’heure : 9:11.

Porsche s’est associé à Apple Music pour créer la première expérience de streaming musical entièrement intégrée à l’intérieur du Taycan. À partir de l’écran tactile du Porsche Advanced Cockpit, les abonnés d’Apple Music pourront accéder aux plus de 50 millions de titres disponibles sur la plateforme, sans publicité, aux playlists, ainsi qu’au Beats 1 global livestream avec trois ans de données Internet gratuites incluses. Il s’agit de la toute première intégration complète d’Apple Music dans un véhicule.

Lune de miel entre Porsche et Apple

Avec la collaboration entre Porsche et Apple Music, les conducteurs peuvent également profiter du Porsche Voice Assistant, permettant d’utiliser la commande vocale Porsche personnalisée pour demander des chansons, albums, listes de lecture ou stations de radio sur Apple Music, et également de créer leur propre station personnalisée sur Apple Music à partir de n’importe quelle chanson trouvée en écoutant la radio diffusée sur Broadcast Radio. Ils pourront aussi écouter les playlists Porsche, uniquement sur Apple Music. Les données Internet embarquées seront gratuites pendant 3 ans avec un forfait itinérance. D’autre part, les propriétaires de Porsche neufs et existants bénéficient jusqu’à 6 mois gratuits d’Apple Music.

Pour les audiophiles les plus exigeants, le Taycan proposera un système Burmester High-End Surround Sound System avec Apple Digital Masters probablement comparable à celui que nous avons pu tester lors de notre essai de la Panamera E-Hybrid, le silence du tout électrique en prime.

Taycan est également livré avec le support d’Apple CarPlay. Rappelons que l’idylle entre Apple et Porsche ne date pas d’hier puisque la marque allemande avait fait le choix dès la sortie d’Apple CarPlay de n’installer que ce dispositif dans ses voitures, à l’exclusion d’Android Auto ou de tout autre système de screen mirroring.

Concernant la planche de bord du Taycan, c’est la première image officielle diffusée par Porsche, même si nous avions déjà eu l’occasion de le découvrir lors des essais presse présentant la version Sport Turismo de la voiture en Californie l’an dernier.