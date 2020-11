Pour Alexandria Ocasio-Cortez, les pubs Facebook jouent un rôle crucial dans les élections

Les élections américaines du 3 novembre dernier laissent comme un goût amer aux démocrates. Certes, ces derniers remportent la présidence et conserveront la Chambre des représentants, mais ils perdent quelques sièges de députés et ne contrôleront probablement pas le Sénat. À l’intérieur de la formation politique, les mots sont parfois vifs et l’aile centriste a ainsi accusé les progressistes du parti d’avoir joué le rôle de repoussoir vis à vis de l’électorat modéré. Ce à quoi leur fer de lance Alexandria Ocasio-Cortez a vertement répliqué.

La publicité politique sur Facebook : un sujet brûlant

Selon cette dernière, le fait que les démocrates aient perdu du terrain lors de ces élections s’explique notamment par l’incompétence de certains de ses collègues à faire campagne sur Internet. La représentante, qui s’exprimait dans une interview accordée au New York Times, précise ainsi : « Si vous ne dépensez pas 200 000 $ sur Facebook pour collecter des fonds, persuader, recruter des bénévoles, sortir voter, dans la semaine précédant les élections, vous ne faites pas ce qui est nécessaire. »

Parmi les démocrates défaits, beaucoup n’auraient pas dépensé le moindre dollar dans ces publicités numériques, préférant opter pour des clips à la télévision, ou d’autres options. En face, leurs opposants républicains faisaient activement campagne sur Internet, même « s’ils n’étaient pas sur les supports où ces messages étaient les plus puissants », selon la députée de New York.

Il faut préciser que la question de la publicité politique est un sujet très sensible sur Facebook qui a longtemps refusé de les modérer, même si elles diffusaient des fausses informations. Ce choix n’est pas le même sur une plateforme comme Twitter qui a décidé d’interdire la publicité politique.

Alexandria Ocasio-Cortez est souvent citée en exemple en matière de communication numérique. Nous vous parlions récemment de son arrivée très remarquée sur Twitch où elle a streamé sur le jeu Among Us. L’occasion d’un moment convivial d’échange avec son public, où elle a subtilement abordé des thèmes électoraux et politiques.