Pourquoi Apple a dû payer environ 950 millions de dollars à Samsung

Il y a une semaine, Samsung annonçait ses prévisions trimestrielles en anticipant une hausse des bénéfices de 23%. Sur la période, il aurait vendu 55 millions de smartphones, un total qui lui permet de conserver sa position de leader sur le marché mondial. La division des écrans se porterait également bien en raison d’un montant très conséquent qu’Apple a dû payer au constructeur.

Une pénalité de 950 millions de dollars ?

Compte tenu de la faible demande d’iPhone due à la pandémie de coronavirus, Apple n’aurait pas été en mesure d’acheter le nombre minimum d’écrans OLED requis par le contrat liant la société à Samsung. Selon plusieurs informations, la marque à la pomme a été dans l’obligation de mettre la main à la pomme afin de payer une pénalité à son fournisseur.

Le montant évoqué était d’abord d’environ 748 millions de dollars avant de passer à 950 millions de dollars. Cependant, il n’a pas été confirmé par Apple ou Samsung suite à ces révélations. Il y a un an, la société américaine avait déjà dû s’acquitter d’une amende de 683 millions de dollars pour la même raison —le manque d’écrans commandés. On peut supposer qu’il s’agissait alors du manque de succès des nouveaux modèles de la gamme, particulièrement les iPhone XS et XS Max en Chine.

Fin juillet, Apple lèvera le voile sur les résultats trimestriels, si bien qu’il sera possible d’avoir la confirmation de la pénalité réglée par la marque à la pomme à Samsung. Ce dernier présentera aussi ses résultats sur la période.

Les iPhone 12 ne verront pas le jour avant quelques mois, mais des rumeurs indiquent que Samsung devrait rester le principal fournisseur des écrans pour les smartphones de l’américain. Lors de sa traditionnelle keynote, l’entreprise devrait présenter quatre nouveaux modèles.

Tous pourraient être équipés d’un écran de Samsung hormis le smartphone de 6,1 pouces qui serait conçu par LG et BOE. Une fois de plus, ces informations n’ont pas encore été confirmées —il faudra attendre la présentation officielle pour en savoir plus sur ces iPhone 12.