Pourquoi SpaceX livre du cannabis sur l’ISS

La Station Spatiale Internationale aurait tendance à nous surprendre encore ces derniers temps. Il y a quelques jours, on apprenait ainsi que les astronautes vont déclencher des feux à bord. L’objectif n’est bien sûr pas de mettre le feu à l’ISS. Non, plutôt de comprendre l’évolution du feu dans l’espace et ainsi pouvoir y faire face. C’est de là-haut aussi qu’a sans doute eu le premier délit spatial il y a quelques mois. Dernier gros titre en date, une livraison réalisée dimanche par une capsule SpaceX Dragon à bord de l’ISS. La prochaine est prévue en mars 2020 Et autant dire qu’elle aura un contenu quelque peu particulier.

SpaceX aide la science

En effet, on trouvera tout simplement du cannabis à bord de cette prochaine livraison. Si la drogue est désormais légale dans un nombre croissant d’Etats américains, ce n’est pourtant pas à la consommation des internautes qu’est prévue cette livraison.

L’entreprise Front Range Biosciences, spécialisée dans l’agri-technologie a en effet annoncé mardi son intention d’envoyer du cannabis à bord de l’ISS. Concrètement, ce seront surtout des plants de chanvre, la version légale qui contient de très faibles doses de cannabis.

Ces plans de cannabis resteront dans un incubateur pendant 30 jours, pendant que BioServe Space Technologies contrôlera à distance leur évolution depuis l’université du Colorado. Passé ce délai, les plans seront ramenés sur Terre. L’objectif de cette expérience ? Voir si la micro-gravité et les radiations spatiales ont des conséquences sur l’ADN de ces plantes.

Il existe des données scientifiques pour soutenir la théorie selon laquelle les plantes dans l’espace subissent des mutations. C’est l’occasion de voir si ces mutations se maintiennent une fois ramenées sur Terre et s’il y a de nouvelles applications commerciales,

explique Jonathan Vaught, le CEO de Front Range Biosciences. Affaire à suivre.