Le premier tunnel de la Boring Company est terminé

Il ne reste que quelques jours avant que le public puisse à accéder à la première ligne de transport de The Boring Company à Los Angeles, qui vient justement de déboucher sur l’emplacement de ce qui est amené à devenir la station terminus O’Leary.

Les photos et vidéos de l’arrivée de l’énorme tunnelier Godot à l’air libre, partagées sur Twitter par Elon Musk et par le compte officiel de l’entreprise, sont impressionnantes et témoignent du gigantisme du chantier, initié il y a plusieurs mois déjà. On aurait presque hâte d’aller y jeter un oeil !

Qui seront les premiers passagers du tunnel ?

Bien que la construction touche presque à sa fin et qu’il soit encore nécessaire de construire l’arrêt O’Leary et l’ensemble du système d’arrivée des voitures de ce côté-ci du tunnel, le nouveau trajet doit être accessible d’ici le début du mois prochain, afin de respecter la deadline fournie aux journalistes.

On ne sait toujours pas qui aura l’honneur d’inaugurer le premier voyage dans une capsule de la Boring Company, mais il ne fait aucun doute que la vitesse de l’appareil devrait décoiffer les premiers passagers, si l’on en croit la dernière vidéo partagée par le CEO de Tesla peu de temps auparavant.

Des premiers voyages-tests bientôt pour la Boring Company ?

Selon nos confrères américains d’Engadget, la proximité de ce tweet et du Black Friday laisse présager l’arrivée des premiers tests grandeur nature pour ce nouveau moyen de transport que l’on peut considérer comme un métro pour voiture ultrarapide.

Nous, français, pourrons nous consoler avec le premier tronçon Hyperloop qui se construit à Toulouse en ce moment même. En revanche, on ne sait toujours pas lorsqu’il ouvrira, contrairement à son cousin terminé aux États-Unis par les employés de la Boring Company.

