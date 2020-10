PS5 : l’acheter au lancement sera compliqué admet Sony

Alors que les médias commencent à recevoir leurs modèles de test, l’impatience gagne les joueurs à l’approche de la sortie de la PS5. La console next-gen de Sony sortira le 19 novembre 2020, soit quelques jours après les Xbox Series de Microsoft.

À quelques jours de la sortie, Jim Ryan, patron de Sony Interactive Entertainment, s’est entretenu avec Reuters. Mauvais nouvelle : « il se pourrait bien que tous ceux qui veulent acheter une PS5 le jour du lancement ne puissent pas en trouver une » déclare-t-il.

Un succès inattendu

Selon Jim Ryan, les précommandes de la PS5 auraient rencontré un succès inattendu. « Sony aurait prévendu autant de PS5 dans les douze premières heures aux États-Unis que de PS4 dans les douze premières semaines de commercialisation outre-Atlantique ». Une « demande vraiment, vraiment considérable » insiste-t-il.

Que les consommateurs se rassurent, Sony « travaille aussi dur que possible » pour assurer les livraison avant les fêtes de fin d’année. Vous devriez donc trouver votre PS5 sous le sapin, à moins que la crise sanitaire ne change les plans du japonais.

En effet, si la Covid-19 et les mesures de confinement ont des effets positifs sur le marché du jeux vidéo, cette situation ralentit la production dans les usines. Par ailleurs, le réseau de distribution est lui aussi perturbé ce qui chamboule complètement la phase de lancement. Néanmoins, Jim Ryan reste positif et déclare que Sony « peut regarder vers le haut et faire encore mieux que prévu ».

PS5 et Xbox Series, même combat

Cette année, s’offrir une nouvelle console next-gen pourrait donc être un parcours du combattant. Volontaire ou non, la pénurie touche aussi Microsoft. Ses Xbox Series S et X sont indisponibles en France à l’heure actuelle. Aussi, les nombreux distributeurs n’ont aucune visibilité sur une prochaine date de disponibilité des consoles.

Il faut dire que Microsoft met les moyens de ses ambitions en proposant une offre moins classique que Sony. La PS5 est vendu en ligne et chez les différents distributeurs sur un modèle économique que l’on connaît : on achète la console, puis les jeux. Un abonnement à PS+ permet également d’accéder à des jeux gratuits ou à prix réduits.

Avec son Xbox All Access, Microsoft propose une formule d’abonnement à 32,99€/mois pendant deux ans comprenant l’achat de la Xbox Series X (24,99€ pour la Series S) et l’accès à Xbox Game Pass Ultimate donnant accès à une multitude de jeux gratuitement.

Deux écoles donc qui semblent avoir trouvé leur public. Espérons que les deux entreprises pourront assurer les livraisons avant les fêtes de fin d’année. Au regard de la situation sanitaire mondiale, rien n’est moins sûr.