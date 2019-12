Quand des ingénieurs de la Porsche Taycan louent discrètement une Tesla Model 3 à un particulier

L’observation très rapprochée de la concurrence est une pratique courante et connue dans le monde de l’automobile. Les constructeurs automobiles ne sont pas les derniers à s’espionner en allouant un budget à l’achat de voitures des autres marques afin de pratiquer un rétro-engineering qui leur permet de mieux comprendre les process des autres acteurs de leur marché, quitte à payer cher et à dépecer totalement les modèles convoités.

Il existe également des méthodes plus « soft » qui consistent simplement à se rendre chez un loueur pour essayer les modèles des marques que l’on a dans le viseur. Et tant qu’à faire, pourquoi ne pas utiliser les plateformes de location entre particuliers ?

C’est ce qui s’est passé il y a quelques jours, à la grande stupéfaction d’un tranquille propriétaire d’une Tesla Model 3 de Las Vegas, Jensen Gadley, qui a l’habitude de louer sa voiture via la plateforme Turo, et qui du faire face à une demande assez particulière. Le locataire souhaitait en effet utiliser la fonctionnalité Smart Summon, qui permet de « télécommander » la voiture sur un parking afin de la déplacer sans être à bord. Il faut savoir que la dernière version de Smart Summon permet à la voiture de rejoindre son propriétaire en mode totalement autonome à l’autre bout du parking. Le problème est que Smart Summon nécessite l’utilisation de l’application Tesla Mobile, ce qui signifie que Gadley aurait du donner soit son téléphone soit ses identifiants Tesla, ce qui est évidemment loin d’être idéal.

Au lieu de cela, il a proposer au locataire de le retrouver dans un parking pour essayer la fonction avec lui sur son téléphone. Mais une petite surprise l’attendait : lorsque le client est arrivé, le bon Jensen Gadley a été surpris de le voir sortir d’une Porsche Taycan, une voiture qui n’est toujours pas disponible puisque les premières livraisons arriveront début 2020, avec plusieurs autres personnes. De plus, la Taycan était équipée de câbles et de matériel de test dispersés à l’intérieur de l’habitacle.

Les ingénieurs Porsche « impressionnés » par l’autopilot de la Tesla

Après quelques questions, les drôles de clients ont révélé qu’ils étaient des ingénieurs Porsche travaillant sur les fonctions d’assistance à la conduite, et qu’ils voulaient tester le pilote automatique sur la dernière mise à jour v10 de la Model 3.

L’un des ingénieurs était Manuel Layher. Il décrit son poste comme « Entwicklungsingenieur Fahrerassistenzsysteme », ce qui se traduit par « systèmes d’assistance à la conduite pour ingénieurs de développement » chez Porsche. Jensen Gadley est resté avec eux pendant qu’ils testaient la fonction Smart Summon de Tesla avec son téléphone dans deux parkings différents à Las Vegas. Ils sont ensuite partis seuls avec la Model 3 pour la journée afin de tester la dernière version du pilote automatique de Tesla. A leur retour, lors de la restitution de la voiture, les ingénieurs Porsche on fait part du fait qu’ils avaient été impressionnés par la façon dont le pilote automatique s’était amélioré avec la version 10, laissant ensuite une note de 5 étoiles sur Turo à propos de la Model 3 de Jensen Gadley.

On sait que Tesla reste la référence (et la cible) pour tous les constructeurs qui se lancent dans l’électrique, a fortiori Porsche qui a positionné son Taycan sur le même segment que la Model S, ce qui a valu depuis de nombreuses confrontations. Mais cette fois il ne s’agit pas de performances, et il semblerait que le constructeur allemand s’intéresse également de près aux fonctions de conduite autonome de Tesla, même si l’on sait que le credo de Porsche reste le plaisir de conduire et la maitrise du pilotage par l’humain. Ce qui ne l’empêche pas de proposer déjà une forme d’assistance évoluée à la conduite avec la fonction intelligente InnoDrive disponible sur la Taycan, la Panamera et le Cayenne.