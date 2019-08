Quand Nissan fait la promo de son système de conduite autonome avec des balles de golf

La plupart des grands constructeurs automobiles premium (Audi, BMW, Mercedes, Tesla, Volvo…) planchent sérieusement sur leur système de conduite autonome, mais certains généralistes s’y mettent également, avec parfois des prises de position étonnantes.

Nissan fait partie de ces derniers, avec son dispositif de conduite semi-autonome ProPilot, déjà vanté régulièrement dans les spots publicitaires de la marque, dont la presse automobile parle en termes assez élogieux.

Afin de mieux faire connaitre les performances et le fonctionnement de son ProPilot, Nissan vient de se fendre d’un petit clip vidéo mettant en scène un jeune enfant et des balles de golf. Alors non, la marque japonaise ne se lance pas dans la puériculture ni dans les équipements de golf (sport ô combien populaire au Pays du Soleil Levant), elle a simplement développé une balle de golf qui pourrait transformer n’importe qui en Tiger Woods.

Cette balle est une preuve de concept pour la nouvelle version de la technologie d’assistance à la conduite améliorée ProPilot 2.0, qui fera ses débuts sur la Nissan Skyline le mois prochain – mais seulement au Japon pour le moment.

Dans la vidéo, le garçonnet place un putt à rendre jaloux n’importe quel golfeur amateur ou professionnel : la balle part dans une direction très éloignée du trou puis modifie sa trajectoire dans une grand courbe et finit pile dedans. Une précision de tir qui ferait rêver tous les Cavani de la planète…

La conduite autonome, c’est de la balle !

Un surdoué, le gamin ? Probablement pas. Nissan a utilisé une caméra aérienne qui détecte la position de la boule et de du trou. Lorsqu’elle est frappée, la balle calcule le bon trajet, en ajustant sa vitesse et sa trajectoire en cours de route par l’intermédiaire d’un moteur électrique interne. La technologie est expliquée en images dans la vidéo, qui montre d’autres coups réussis alors que la balle part des de drôles de détours.

Avec ce clip, Nissan tente de vulgariser les explications sur le fonctionnement de son ProPilot, expliquant que la nouvelle version permettra de se rendre d’un point A à un point B de façon assistée en saisissant seulement une adresse dans le GPS. Un dispositif qui rappelle le fameux Navigate on Autopilot de Tesla, et qui rappelle aussi que le constructeur américain est loin d’être le seul à proposer un système évolué de conduite autonome. J’avais par exemple été très agréablement surpris par celui de la nouvelle Mercedes Classe A, performant, et beaucoup moins brutal que celui de Tesla.