Quand Nissan s’essaie à la conception de sièges spéciaux pour l’eSport

Le 22 mars dernier Nissan a annoncé son entrée dans l’eSport par la signature de deux contrats de sponsoring avec OpTic Gaming et FaZe Clan. Ces deux organisations ont en commun leur notoriété dans le milieu qu’il s’agisse du continent américain ou à l’international. Ce partenariat se fait par le biais d’une présence du logo de la marque sur les maillots des équipes ainsi que d’un accès privilégié des joueurs à ses véhicules.

Nissan demande au public de voter pour son modèle préféré

Nissan vient de passer à la vitesse supérieure en s’attelant à la conception de trois sièges pour gamers inspirés de ses véhicules actuels les plus emblématiques. Ces modèles sont réservés aux joueurs des équipes d’OpTic Gaming et FaZe Clan et ne sont, pour le moment, pas destinés à une production industrielle. Ils n’en valent pas moins le détour.

La première chaise est basée sur le design de la GT-R Nismo, une voiture de circuit. Elle est fabriquée en fibres de carbone et en aluminium pour plus de légèreté. Elle s’adresse plutôt aux joueurs de FPS tels que Counter Strike.

La seconde chaise s’inspire quant à elle du modèle Armada qui est un SUV. Ce siège peut être chauffé ou refroidi selon les désirs de son occupant et dispose d’un support lombaire réglable.

Le dernier siège renvoie à la Nissan Leaf qui est le modèle électrique du constructeur. Il est équipé d’un repose-jambes ainsi que d’un chargement USB qui peut rendre de nombreux services durant les parties.

Ces chaises ont beau être réservées aux joueurs professionnels, rien n’empêche Nissan de les produire à plus grande échelle. L’entreprise demande d’ailleurs au public de voter pour son modèle favori par le biais de son compte Twitter. Les internautes ont largement plébiscité le modèle GT-R avec environ 60 % des suffrages. Qui sait si les retours des fans ne vont pas leur donner des idées.