Quel est le meilleur smarphone pour la photo en 2020 ?

Ah la photo ! Depuis le premier iPhone, la qualité photo sur smartphone a énormément évolué. À tel point que nos compagnons mobiles sont devenus le premier outil de capture, devant les appareils photo. Il n’est donc pas étonnant de voir la qualité photo parmi les trois premiers critères d’achat.

Face à la multiplication des modèles, des capteurs et des fonctionnalités, difficile d’y voir clair. Et puis la photo n’est pas le seul critère de choix. Un smartphone doit aussi répondre à d’autres besoins, ce qui rend la chose encore plus compliquée Pour vous aider à y voir plus clair nous avons concocté un petit guide des meilleurs photophones du marché.

Huawei P40 Pro : le top du top

Après avoir triomphé en 2019 avec le P30 Pro (qui fait aussi partie de cette sélection), Huawei revient en 2020 avec son successeur le P40 Pro. Abordons tout de suite les choses qui fâchent : le P40 Pro n’embarque pas les services Google ce qui en fait difficilement un modèle recommandable pour le grand public. Néanmoins, comme nous l’expliquons dans notre test, les adeptes de bidouillage peuvent s’en tirer à bon compte avec un peu d’huile de coude.

L’absence des services Google est d’autant plus frustrante que le P40 Pro s’impose haut la main comme le meilleur photophone du marché, et de loin. Huawei ne révolutionne pas son module photo, mais l’améliore. On retrouve donc un objectif périscopique d’une efficacité redoutable, notamment pour capturer des photos en zoom. Surtout, le savoir-faire de Huawei couplé aux talents de Leica permettent d’obtenir des clichés uniques en leur genre. Cerise sur le gâteau, le P40 Pro est imbattable pour shooter en basse lumière et de nuit. Si vous êtes prêts à vous passer des services Google et que votre budget vous le permet (il coûte tout de même plus de 1000 euros), le P40 Pro s’impose comme la référence absolue de la photographie sur smartphone.

Galaxy S20 Ultra : ça va zoomer zoomer

Doit-on encore présenter le Galaxy S20 Ultra ? Lancé en février 2020, le dernier haut de gamme de Samsung se distingue par ses caractéristiques ultra-premium. Si son format imposant ne séduira pas tout le monde, il reste le smartphone le mieux équipé du coréen.

Son écran Amoled de 6,9 pouces avec taux de rafraîchissement de 120 Hz en met plein la vue et saura séduire amateurs de multimédia et de jeux vidéo. Doté de l’un des processeurs les plus puissants du marché, il embarque également 12 Go de RAM et jusqu’à 512 Go de stockage.

Mais c’est surtout sur le terrain de la photo que le Galaxy S20 Ultra se montre particulièrement efficace grâce à un module photo composé de quatre capteurs :

un grand angle : 26 mm f/1,8 ; capteur de 108 mpxls 1/1,33’’ (photosite de 0,8 µm, PDAF, OIS

un téléobjectif périscopique : 103 mm f/3,5 ; capteur de 48 mpxls 1/2’’ (photosite de 0,8 µm, PDAF, OIS, zoom optique hybride x10

un ultra grand-angle : 13 mm f/2,2 ; capteur de 12 mpxls (photosite de 1,4 µm

un objectif ToF : f/1 ; capteur de 0,3 mpxl

Cet arsenal permet au Galaxy S20 Ultra de s’imposer comme le smartphone le plus complet. Néanmoins, la qualité photo n’est pas la meilleure. Google et Huawei par exemple font mieux. Mais le S20 Ultra se montre plus polyvalent et se distingue surtout par la qualité de ses vidéos. Capable de filmer en 8K (encore gadget aujourd’hui), il dispose surtout d’une stabilisation vidéo exemplaire en 4K et Full HD. Idéal pour les vidéastes.

Commercialisé à plus de 1300 euros, le Galaxy S20 Ultra reste un smartphone réservé à un public de passionnés et/ou fortuné. Si vous souhaitez absolument rester dans la famille Samsung, nous vous conseillons de vous orienter vers les S20 et S20+, vendus moins de 1000 euros, et presque aussi bon que leur grand frère.

Google Pixel 4 XL : la magie des algorithmes

Si la plupart des constructeurs ont choisi de multiplier les capteurs, Google mise sur l’optimisation du traitement numérique. Grâce à sa maîtrise des algorithmes, le géant américain a réussi à s’imposer comme le roi de la photo sur smartphone. Avec deux capteurs seulement, Google parvient à hisser son Pixel 4 XL dans le top 3 des meilleurs photophones.

Même plus de six mois après sa sortie, le Pixel 4 XL reste la référence en matière de qualité photo aux côtés du P40 Pro de Huawei. Le piqué, la colorimétrie, les contrastes, le bokeh : les ingénieurs de Google maîtrisent le sujet à la perfection. Reste que l’absence d’objectif ultra grand-angle et de téléobjectif suscite une certaine frustration. Le Pixel 4 XL autorise moins d’artifices que ses concurrents.

Le reste de la fiche technique est digne d’un modèle premium. Processeur haut de gamme, écran OLED sublime et technologie de reconnaissance faciale unique au monde. On regrette une autonomie un peu juste sur le Pixel 4 XL, catastrophique sur le Pixel 4. C’est d’ailleurs pour cette raison que nous ne recommandons pas le plus petit des deux.

Commercialisé aux alentours de 600 euros, le Pixel 4 XL a l’avantage de coûter près de deux fois moins cher que ses concurrents.

iPhone 11 Pro / 11 Pro Max : le retour d’Apple

Autrefois maître incontesté de la photo, Apple s’est laissé peu à peu rattraper par la concurrence. Jusqu’à l’iPhone 11 Pro et sa version Max qui lui permettent de revenir sur le devant de la scène.

Grâce à un triple capteur photo, dont un ultra grand-angle, l’iPhone 11 Pro brille par sa polyvalence et la qualité de ses clichés particulièrement fidèles à la réalité.

Surtout, Apple livre une fois encore une interface léchée, intuitive, ergonomique, qu’aucun autre constructeur ne parvient à égaler. Enfin, l’iPhone 11 Pro se distingue par une stabilisation vidéo et une qualité d’image impressionnante pour un smartphone.

En plus de ses talents de photographe et de vidéaste, le dernier iPhone embarque tout ce qu’Apple sait faire de mieux. Ecran OLED sublime, performances de haut vol et (surprise !) une autonomie record, tous les ingrédients d’un excellent smartphone sont bien là.

Néanmoins, son prix de 1169 euros (en version 64 Go !) risque d’en refroidir plus d’un. Vendu 800 euros, l’iPhone incarne sans doute la meilleure alternative pour qui veut rester dans l’univers de la Pomme.

Huawei P30 Pro : toujours une référence

Alors oui Huawei a lancé le P40 Pro début 2020, mais l’absence de services Google nous empêche de le recommander à tous pour le moment. Pour celles et ceux cherchant le meilleur smartphone de Huawei avec les services Google, le P30 Pro reste une référence en matière de photographie. D’ailleurs le constructeur lance une réédition 2020 de ce modèle phare.

Début 2019, Huawei (en partenariat avec Leica) frappait très fort. En intégrant pour la première fois un quadruple capteur ainsi qu’un objectif périscopique, le géant chinois prenait une avance considérable sur ses concurrents.

A l’époque, la polyvalence (ultra grand-angle, zoom x50, portraits) du P30 Pro nous impressionnait déjà. Un an plus tard, Samsung a seulement rattrapé son retard sur le terrain de la photo, ce qui démontre les qualités du P30 Pro.

Puissant et surtout très endurant, le P30 Pro se distingue également par la qualité de son écran OLED et son design aux finitions exemplaires.

Un an après sa sortie, le P30 Pro coûte moins de 600 euros, ce qui en fait l’un des modèles les plus intéressants de ce classement, d’autant qu’il est le dernier haut de gamme de Huawei avec les services Google.

Google Pixel 3a / 3a XL : la qualité photo à petit prix

On a tendance à croire qu’un smartphone doué en photographie coûte cher. Si cela était vrai il y a quelques années, ce n’est plus le cas aujourd’hui. Beaucoup de constructeurs proposent des modèles à moins de 500 euros capables de capturer de très jolies photos. Parmi eux, le Pixel 3a et sa version XL s’imposent comme les références. Et pas uniquement dans leur segment de prix.

Grâce à ses algorithmes magiques, Google a réussi à optimiser le logiciel pour que le traitement numérique compense la présence d’un seul capteur photo. Comme avec ses Pixel 3 et 3 XL lancés fin 2018. Le résultat est tout aussi impressionnant avec des clichés très détaillés, des portraits de qualité et des photos de nuit plus que correctes.

Bien évidemment Google a dû faire quelques concessions sur le reste de la fiche technique pour descendre le tarif sous la barre des 500 euros. Ainsi, le processeur milieu de gamme assure l’essentiel sans atteindre les sommets. Exit l’écran OLED, Google s’est rabattu sur une dalle LCD (par ailleurs très réussie). Enfin, la recharge sans fil ne fait pas partie du package.

Notons néanmoins que ces composants moins énergivores permettent à Google de corriger les problèmes d’autonomie de ses modèles premium. Le Pixel 3a tient jusqu’à deux jours, la version XL une journée et demie.

Disponible sous la barre des 400 euros à l’heure où nous écrivons ces lignes, le Pixel 3a conserve sa place de meilleur photophone à moins de 500 euros, même près de deux ans après sa sortie.

Voilà pour notre sélection des meilleurs smartphones pour la photo s’arrête ici. Le classement sera bien entendu modifié au fil des sorties. Restez donc connectés !