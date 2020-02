Renault Twingo ZE : la version 100% électrique est officielle !

La Twingo passe en mode électrique !

C’est enfin officiel, la Renault Twingo sera disponible en une version 100% électrique cette année ! Elle sera baptisée Renault Twingo Z.E., et reprend évidemment le design si apprécié de la petite citadine française, avec divers détails qui viennent appuyer le côté « électrique » du véhicule. Rappelons que la ZOE fait actuellement un carton sur le marché automobile, et cette Twingo Z.E. devrait elle aussi connaître d’excellentes ventes.

Ainsi, pour se différencier d’une Twingo « classique« , ce modèle Z.E. disposera notamment d’un badge sur le hayon arrière et sur le côté, mais aussi d’un stripping latéral en forme de liseré bleu, qui court sur toute la longueur de la voiture. Un liseré bleu que l’on retrouve également au centre des roues, mais aussi sur la calandre. De son côté, la prise de recharge est située à l’arrière droit, à la place de la trappe à carburant.

Moteur de 60 kW et batterie de 22 kWh

A bord, on retrouve le système Easy Connect avec un large écran 7″ intégré à la console centrale. Le conducteur bénéficie d’un large rayon de braquage, et 4,30m suffisent pour faire demi-tour. Cette version dispose d’un moteur de 60 kW (soit 82 ch) pour un couple maximale de 160 Nm, disponible immédiatement bien sûr. Renault annonce une vitesse de pointe calée à 153 km/h. A noter que cette Twingo Z.E. propose divers modes de conduite, qui vont notamment modifier le système de freinage et la récupération d’énergie.

Côté batterie, Renault a greffé à sa Twingo Z.E. un bloc de 22 kWh, de quoi permettre au véhicule de rouler sur 250 km environ, sur une seule charge. Un mode « Eco » permet de maximiser l’autonomie, en limitant à la fois l’accélération et la vitesse maximale. En ce qui concerne la recharge, il est possible ici de grimper jusqu’à 22 kW. Sur une prise domestique (2,3 kW), la recharge complète nécessite un peu plus de 13 heures, contre un peu plus d’une heure sur une borne 22 kW.

Evidemment, Renault va profiter du Salon de Genève, début mars, pour exhiber fièrement cette Twingo Z.E. au grand public. On attend désormais de connaitre sa date de disponibilité et son prix.